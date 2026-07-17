Кого з українців можуть не впустити в Польщу: 5 причин затримок на кордоні

Пункти пропуску і черга на кордоні. Фото: Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Багатьом українцям перетин кордону залишає неприємні спогади. Через прискіпливий контроль громадянам доводиться годинами стояти в чергах. А комусь взагалі відмовляють у в'їзді, навіть якщо з документами все гаразд.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям збільшити шанси на перетин кордону Польщі.

Вимоги на польському кордоні

Щоб мінімізувати ризики, необхідно ретельно ознайомитися з чинними правилами. Успішне проходження пункту пропуску в Україні не означає, що польські прикордонники не знайдуть причин відмовити у в'їзді. Найчастіше проблеми виникають через відсутність:

дійсних дозвільних документів або паспорта;

мінімальної суми готівки;

запрошення чи броні в готелі;

медичного страхування;

квитка для повернення в Україну чи еквівалентної суми.

Якщо з документами і паспортом все зрозуміло, то інші пункти нерідко викликають здивування українців. Не всі знають про вимогу підтверджувати платоспроможність шляхом пред'явлення мінімальної суми готівки в розмірі 75 злотих на кожен день запланованого перебування.

Які документи треба перевірити

По-перше, слід переконатися в наявності документів, які підтверджують місце проживання в Польщі. Зазвичай вимагається бронювання готельного номера чи запрошення від родичів/друзів/колег/закладу освіти тощо. Цей нюанс нерідко стає причиною відмови на кордоні.

По-друге, необхідно оформити медичне страхування. Під час проходження контролю про нього згадають не завжди — все залежить від настрою прикордонника. Але якщо не пощастить, доведеться нашвидкуруч замовляти послугу в онлайн-страхувальника.

По-третє, якщо людина подорожує автобусом або потягом, може вимагатися зворотний квиток. Це своєрідне підтвердження, що іноземець планує повернутися додому. У разі відсутності документу підійде сума, еквівалентна його вартості, однак не менше 200 злотих.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які речі не можна вивезти з України без декларування. На кордоні вимагають письмове підтвердження джерел походження коштів і дорогих товарів. Ми дізналися, що доводиться перевозити "червоним" коридором у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що гроші можуть стати причиною проблеми на кордоні. Українці повинні декларувати готівку в розмірі понад 10 000 євро. Інакше загрожує великий штраф — 20% суми перевищення встановленого ліміту.