Київстар оновив лінійку тарифних планів: клієнти отримали знижку

Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Київстар розширив послуги мобільного зв’язку для корпоративних абонентів. Оператор оновив лінійку IoT-тарифів і забезпечив бізнес-клієнтів знижкою 50% на 12 місяців обслуговування. Пропозиція знадобиться користувачам, які хочуть автоматизувати робочі процеси і передавати дані в режимі реального часу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Що доступно абонентам з IoT-тарифами

Ці пакети послуг необхідні для керування пристроями через мобільну мережу. Київстар оновив лінійку тарифних планів, аби забезпечувати своїх клієнтів оптимальними умовами підключення, враховуючи індивідуальні потреби бізнесу. Під час обслуговування абонентам надається:

технології 5G і Starlink Direct to Cell у тестовому режимі у форматах Mini SIM, Micro SIM, Nano SIM, SIM-чип та eSIM;

Роумінг як вдома;

додатковий пакет "Мандрівний" для тестування Starlink Direct to Cell;

послуга "Автопідбір" для тарифного плану IoT S;

зручне керування пристроями на IoT-платформі;

підключення приватної точки доступу APN — індивідуальної мережі, налаштованої відповідно до потреб бізнесу.

"Оновлена лінійка IoT-тарифів дає більше гнучкості: оптимальні умови для різних типів пристроїв, зручне керування SIM-картами і доступ до нових можливостей зв'язку, зокрема Starlink Direct to Cell", — зазначила керівниця департаменту маркетингу B2B Тетяна Юрчишина.

Скільки коштують IoT-тарифи від Київстару

Станом на серпень 2026 року мобільний оператор пропонує корпоративним абонентам такі пакети послуг:

IoT S — 50 грн/міс.;

IoT M — 75 грн/міс.;

IoT L — 100 грн/міс.;

IoT XL — 250 грн/міс.;

IoT Max — 500 грн/міс.

Клієнти, які раніше не користувалися лінійкою від Київстару, отримають знижку 50% на абонентську плату протягом року обслуговування. Тобто всі ціни знизяться вдвічі, а наповнення залишиться незмінним. Водночас акційна вартість не поширюється на IoT-платформи. Скористатися вигодою можуть ФОП та юридичні особи.

Раніше Новини.LIVE писали, що мобільні оператори України знизили ціни на тарифні плани. Ми дізналися, що доступно дешевше абонентам Київстару та Vodafone у серпні 2026 року. Деякі пропозиції можуть позитивно вразити користувачів.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар запустив тарифний план для дітей від 6 до 16 років. Він коштує 270 грн на місяць або 2 000 грн на рік. Підключити пропозицію можуть лише батьки або піклувальники у фізичному магазині Київстару.