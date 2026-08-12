Які купюри 2000 грн будуть дорожчими за номінал: головні ознаки

Голова Нацбанку Андрій Пишний із купюрою в руках. Фото: НБУ

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Національний банк планує випустити нові купюри гривні. З 4 вересня 2026 року в обігу з’являться паперові гроші номіналом 2000 грн із зображенням Василя Стуса. Водночас деякі банкноти можуть коштувати набагато дорожче завдяки цікавості колекціонерів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю президента Українського осередку Міжнародного товариства банкнот (INBS) Віталія Гащака виданню РБК-Україна.

За якими купюрами полюватимуть колекціонери

Сам факт випуску нового номіналу гривні значно зацікавить боністів як в Україні, так і за кордоном. Вони намагатимуться долучити до своїх колекцій незвичні та рідкісні екземпляри. Насамперед шукатимуть купюри, що характеризуються такими ознаками:

ходять в першу серію АА;

мають низькі чи красиві серійні номери;

мають помилки, які виникли в результаті друку, чи дефекти;

збереглися у стані UNC, тобто фактично без слідів експлуатації.

"Якщо в обіг потрапить обмежена кількість 2000 гривень зі "скандальним" шрифтом і необмежена кількість 2000 гривень уже з виправленим шрифтом, колекціонери із захопленням полюватимуть за першою банкнотою", — зазначив фахівець.

Фактична номінальна вартість купюр не зміниться лише через присутність виробничого браку, складних елементів захисту тощо. Тобто купити більше товарів чи вигідніше обміняти на іноземну валюту не вийде. Проте для боністів гроші матимуть велику цінність, а вартість визначатиме лише аукціон.

Скільки коштують унікальні купюри гривні

Раніше ми розповідали, за скільки українці намагаються продати гривневі банкноти з ексклюзивними серійними номерами, виробничим браком та іншими нетиповими ознаками. На онлайн-аукціоні Violity можна знайти безліч оголошень для боністів, однак лише невелика частина лотів викликає інтерес колекціонерів.

Наприклад, за 40 000 грн користувач порталу хотів продати три купюри номіналами 20, 50 та 100 гривень з однаковими комбінаціями — 8888808. Однак охочих віддати великі гроші не знайшлося. Так само ніхто не захотів купити банкноту 1000 грн із серії АА та номером 1000000 за 40 000 грн.

Водночас за купюру номіналом 1 гривня 1992 року боролися 26 користувачів, які підняли ціну до 7 126 грн. Особливість виробу — напис "Зразок" на лицьовій стороні. Такі екземпляри не випускали в обіг, а використовували для навчання працівників банків і демонстрації нових випусків.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує надрукувати купюри гривні, долара та євро. НБУ витрачав близько 15-20 копійок на виробництво однієї банкноти. Вартість доларових купюр коливається у діапазоні 4,1-11,3 центів, а євро — від 5 до 16 центів.

Також Новини.LIVE розповідали, коли випустять нові купюри євро. ЄЦБ планує ухвалити остаточне рішення стосовно дизайну банкнот до кінця 2026 року. А ближче до кінця поточного десятиліття в обігу з’являться купюри євро третьої серії.