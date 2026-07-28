Грошові перекази між картками: які ліміти діятимуть у серпні в Україні

Людина надсилає гроші через термінал, банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Перекази коштів між банківськими картками вже давно стали звичним способом розрахунків для більшості українців. Водночас фінансові установи продовжують контролювати такі операції та можуть запроваджувати обмеження, насамперед для клієнтів, які не можуть підтвердити походження своїх доходів.

Новини.LIVE розповідають, скільки грошей можна буде переказувати з картки на картку у серпні 2026 року

Які обмеження діятимуть для переказів з картки на картку

Найбільші банки та фінансові компанії України за участі Національного банку ще у 2024 році підписали спільний меморандум. Документ передбачає:

обмін інформацією про клієнтів між банками та іншими фінансовими установами;

посилення контролю за грошовими операціями;

встановлення лімітів на вихідні перекази для осіб без підтверджених доходів.

У серпні 2026 року для таких клієнтів залишатимуться чинними такі ліміти:

до 100 тис. грн на місяць — для клієнтів із середнім рівнем ризику;

до 50 тис. грн на місяць — для клієнтів із підвищеним рівнем ризику.

Обмеження стосуються всіх видів переказів — як за номером банківської картки, так і за реквізитами IBAN. При цьому банк не враховує, кому саме надсилаються кошти: родичам, друзям чи іншим особам.

Якщо клієнт може надати документи, що підтверджують вищий рівень доходів, банк після перевірки може збільшити дозволений ліміт на перекази.

Кого можуть торкнутися нові ліміти у 2026 році

У травні 2026 року банки та небанківські фінансові установи підписали оновлений меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Він передбачає поширення обмежень не лише на фізичних осіб, а й на окремі категорії бізнесу.

Нові правила можуть застосовуватися до:

новостворених ФОПів, які працюють менш як шість місяців;

так званих "приспаних" підприємців, які тривалий час не здійснювали активної діяльності;

ризикових юридичних осіб з ознаками компаній-оболонок.

Для підприємців обмеження планують запроваджувати поетапно.

З 1 вересня 2026 року

ФОПи 1 групи — до 600 тис. грн на місяць;

ФОПи 2 та 3 груп — до 3 млн грн на місяць.

З 1 грудня 2026 року

ФОПи 1 групи — до 400 тис. грн на місяць;

ФОПи 2 та 3 груп — до 1 млн грн на місяць.

Для ризикових юридичних осіб також передбачені окремі обмеження:

з 1 вересня — до 5 млн грн на місяць;

з 1 грудня — до 2 млн грн на місяць.

У разі необхідності підприємці та компанії зможуть звернутися до банку із заявою про підвищення ліміту. Фінансова установа матиме право переглянути обмеження після аналізу фінансового стану клієнта та підтвердження потреби у проведенні операцій на більші суми.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли треба платити податки з карткових переказів. Податкова оцінює не сам переказ, а природу отриманих коштів. Ризик виникає тоді, коли перекази мають ознаки постійного доходу.

Також Новини.LIVE писали, що не варто писати в призначенні платежу при переказі грошей на картку. У коментарі потрібно чесно й зрозуміло вказувати реальну мету операції. При цьому важливо уникати низки слів та фраз.