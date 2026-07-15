Грошове забезпечення військових: коли у липні надійдуть премії та "бойові"

Українські військові, гроші в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Грошове забезпечення українських військовослужбовців складається не лише з посадового окладу. До нього також входять різноманітні надбавки, премії та додаткові винагороди, зокрема за виконання бойових завдань. Водночас усі ці виплати надходять не одночасно, тому між зарплатою та "бойовими" може бути різниця у кілька днів або навіть тижнів.

Новини.LIVE розповідають, коли військовим мають прийти гроші у липні.

Коли військові мають отримати грошове забезпечення

Міністерство оборони України роз'яснює, що грошове забезпечення нараховується за попередній місяць. Законодавством передбачено, що виплатити його мають не пізніше 20 числа поточного місяця.

Отже, кошти, нараховані за червень, військовослужбовці повинні отримати до 20 липня.

Однак фактична дата зарахування грошей може відрізнятися. Все залежить від того, коли фінансування надходить на рахунки конкретної військової частини. Якщо кошти були отримані із запізненням, командування повинно перерахувати їх особовому складу не пізніше ніж через три дні після надходження.

Коли надходять премії та "бойові"

На практиці виплати військовослужбовцям зазвичай здійснюються у кілька етапів.

Найчастіше схема така:

основна частина грошового забезпечення (посадовий оклад та постійні надбавки) надходить до середини місяця;

премії, додаткові винагороди та "бойові" зазвичай перераховують після 20 числа, коли завершуються необхідні фінансові розрахунки за попередній місяць.

Саме тому ситуація, коли оклад вже надійшов, а премія або бойова винагорода ще ні, є звичайною практикою і не завжди свідчить про виникнення проблем із виплатами.

Чому можуть затримуватися премії та бойові виплати

Хоча держава визначила строки виплати грошового забезпечення, іноді військовослужбовці можуть зіткнутися із затримками окремих видів виплат.

Найчастіше це відбувається через такі причини:

особливості бюджетного фінансування та погодження видатків;

оновлення фінансової документації у військових частинах;

затримку оформлення або передачі необхідних документів між підрозділами;

технічні збої під час проведення банківських операцій;

помилки у фінансових документах, які потребують додаткової перевірки та виправлення.

Особливо часто подібні ситуації виникають на початку року, коли у військових частинах проводять оновлення особових справ та формують нові фінансові розрахунки. Водночас окремі затримки можуть траплятися й протягом року, якщо виникають адміністративні або технічні труднощі під час оформлення виплат.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які винагороди отримуватимуть військовослужбовці, що беруть участь у штурмових діях. Сума надбавки залежить від характеру виконаного бойового завдання. Щоб отримати кошти командир військової частини має звернутися до органу військового управління з клопотанням про підтвердження результатів операції.

Також Новини.LIVE писали, чому військовослужбовці не отримали тилову надбавку 10 000 грн. У Міноборони роз'яснили, коли має приходити ця виплата. Водночас отримати її зможуть не усі захисники в тилу.