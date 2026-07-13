Грошове забезпечення військових: хто отримуватиме 30, 50 і 100 тисяч гривень "бойових"

Українські військовослужбовці, гроші в кишені. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство оборони України оновило механізм нарахування додаткових грошових винагород для військовослужбовців. Як і раніше, захисники отримуватимуть доплату в 30, 50 або 100 тисяч гривень за виконання бойових завдань. При цьому нововведення чітко визначають, хто має право на ці виплати та які документи необхідні для підтвердження.

Про те, як нараховуватимуть "бойові" військовослужбовцям, розповіло інформаційне агентство Міноборони "АрміяInform", передають Новини.LIVE.

Хто отримуватиме доплату у 100 000 грн

Таку суму виплачуватимуть військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують спеціальні завдання в районах їх проведення. Вона нараховується пропорційно часу, який військовий фактично провів у зоні виконання таких завдань.

Право на цю виплату мають військовослужбовці різних родів військ і спеціальностей — від піхотинців, розвідників і саперів до військових медиків, льотчиків та екіпажів кораблів. Визначальним критерієм є не посада, а безпосереднє виконання бойових завдань за наказом командира.

Додаткова винагорода призначається, зокрема, за:

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ведення бойових дій на лінії зіткнення на глибину до батальйону включно;

виявлення повітряних цілей противника в районах бойових дій;

виконання польотів у повітряному просторі регіонів, де тривають бойові дії;

вогневе ураження противника у складі підрозділів ракетних військ, артилерії або протиповітряної оборони;

виконання бойових завдань на території противника;

знищення повітряних і морських цілей;

виведення повітряних суден з-під удару із виконанням зльоту;

участь кораблів, катерів і суден у бойових завданнях у морських та річкових акваторіях за межами портів і пунктів базування;

роботу медичного персоналу у військових медичних підрозділах у районах ведення бойових дій;

відбиття нападів на військові об'єкти та їх звільнення;

проведення розмінування відповідно до бойових розпоряджень.

Хто отримає додаткові 50 000 грн

Така доплата належить військовослужбовцям, які забезпечують бойове управління підрозділами з пунктів управління бригад, батальйонів, полків, центрів, загонів та інших військових формувань. Виплата також здійснюється пропорційно часу виконання відповідних завдань.

Оновлений порядок передбачає кілька важливих змін:

Головним критерієм стало не місце розташування штабу, а те, чи здійснює він управління підрозділами, які воюють у районі бойових дій. Штаб може перебувати поза зоною бойових дій, але його військовослужбовці матимуть право на виплату, якщо керують бойовими підрозділами на фронті. Військові підрозділів охорони, забезпечення та обслуговування, які входять до складу таких пунктів управління, на цю доплату не претендують. Для штабів, що стоять вище рівня бригади, право на виплату виникає лише після включення до спеціального переліку, який затверджують Головнокомандувач ЗСУ або начальник Генерального штабу за погодженням із Міністерством оборони.

Кому виплачуватимуть додаткові 30 000 грн

Щомісячна доплата у 30 000 грн призначена військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання за бойовими наказами, але не перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Ця винагорода є базовою бойовою надбавкою для військових, діяльність яких забезпечує проведення бойових операцій.

Отримати доплату можна за виконання таких завдань:

участь у колективній підготовці під час відновлення боєздатності у складі резерву Головнокомандувача ЗСУ;

управління угрупованнями військ із розгорнутих пунктів управління Генерального штабу;

роботу у складі спеціальних робочих груп на території областей, де тривають бойові дії, за окремим рішенням військового керівництва;

проведення розмінування поза районами активних бойових дій;

всебічне забезпечення військових угруповань безпосередньо в районах ведення бойових дій;

здійснення протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури, розташованих поза межами військових містечок.

Механізм реалізації оновленої системи додаткових виплат затверджений наказом Міністерства оборони України №232 від 29 червня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які мінімальні та максимальні суми отримають українські військовослужбовці у липні. Виплати надходитимуть кількома траншами протягом місяця. Розмір грошового забезпечення залежатиме від місця служби та виконуваних завдань.

Також Новини.LIVE писали про нові бонуси для військових за бойовий результат. Захисникам доплачуватимуть за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Крім того, запроваджена винагорода за кожного знищеного ворога в стрілецькому або рукопашному бою.