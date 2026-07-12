Грошове забезпечення на БЗВП: скільки отримають мобілізовані у липні

Військові на навчаннях, гроші на військовій формі. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Після мобілізації або добровільного вступу до лав Збройних сил України громадяни проходять оформлення у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, після чого їх направляють до навчальних центрів. Саме там майбутні військовослужбовці проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває приблизно 51 день. Уже на цьому етапі держава починає виплачувати новобранцям грошове забезпечення. Водночас порядок нарахування коштів під час навчання та після його завершення має свої особливості.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримають мобілізовані у липні.

Скільки отримують новобранці під час базової підготовки

Під час проходження базової загальновійськової підготовки рекрути отримують грошове забезпечення. За інформацією Міністерства оборони України, його мінімальний розмір становить близько 20 130 грн на місяць.

Остаточна сума може бути більшою, адже залежить від кількох чинників, серед яких:

військове звання;

займана посада;

інші передбачені законодавством складові грошового забезпечення.

Виплати здійснюються не одразу після початку служби. Нараховані кошти військовослужбовці отримують у наступному календарному місяці одним платежем. Наприклад, якщо навчання розпочалося у червні, перше грошове забезпечення буде виплачено в липні пропорційно кількості днів, проведених у навчальному центрі.

Які виплати передбачені після завершення навчання

Після закінчення базової підготовки та початку служби мінімальний рівень щомісячного грошового забезпечення військовослужбовця становить 30 тис. грн.

До цієї суми входять:

базове грошове забезпечення — 20 000 грн;

мотиваційна надбавка — 10 000 грн.

Таку надбавку виплачують військовим, які проходять службу поза районом бойових дій, забезпечують функціонування підрозділів і не отримують інших спеціальних доплат або винагород.

Для військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання, законодавством передбачені додаткові виплати.

Зокрема, встановлено такі винагороди:

20 000 грн за добу — за виконання бойових завдань на раніше захоплених противником позиціях;

40 000 грн за добу — за штурмові дії та захоплення ворожих позицій як на лінії бойового зіткнення, так і в тилових районах оборони противника.

Якщо військовослужбовець одночасно відповідає умовам для отримання кількох таких винагород, виплачується лише одна з них — найбільша за розміром.

Окремі доплати передбачені для військовослужбовців, які координують бойові дії або здійснюють управління підрозділами.

Щомісячні надбавки становлять:

50 000 грн — за службу на пунктах управління бригад, полків або батальйонів, звідки здійснюється керівництво підрозділами, що виконують бойові завдання;

30 000 грн — за виконання інших бойових чи спеціальних завдань.

З урахуванням усіх передбачених законодавством доплат, надбавок і винагород загальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця за місяць може становити до 460 тис. грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких числах військові отримають грошове забезпечення та доплати у липні. Кошти, як і раніше, будуть перераховані двома траншами. Водночас в окремих випадках можливі затримки.

Також Новини.LIVE писали, хто з військовослужбовців отримає бонуси за бойовий результат. Розмір виплат залежить від місця служби, характеру виконуваних завдань та досягнутих результатів. Вони призначаються на підставі відповідного наказу командира військової частини.