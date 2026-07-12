Грошова винагорода в ЗСУ: скільки нараховуватимуть за штурмові дії

Український військовослужбовець, гроші в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

В Україні запровадили нову систему додаткових виплат для військовослужбовців, які виконують найскладніші бойові завдання. Грошові винагороди передбачені за успішні штурмові операції, захоплення військовополонених, а також за підтверджене знищення противника під час ближнього бою. Для кожного виду виплат встановлено окремі умови та порядок їх призначення.

Про те, як нараховуватимуть доплати військовим, розповіли в інформагентстві Міністерства оборони України "АрміяInform", передають Новини.LIVE.

Які виплати передбачені за штурмові операції

Сума винагороди залежить від характеру виконаного бойового завдання.

Військовослужбовці можуть отримати:

40 000 грн за добу — якщо підрозділ провів штурм і захопив позиції противника безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині його оборони;

20 000 грн за добу — якщо вдалося відновити контроль над позиціями, які раніше захопили ворожі інфільтраційні групи в тилу української оборони.

Якщо протягом однієї доби військовий одночасно виконав завдання, які дають право на обидві винагороди, виплачують лише більшу суму — 40 тис. грн.

Щоб отримати кошти, самого факту виконання бойового завдання недостатньо. Командир військової частини має звернутися до органу військового управління з клопотанням про підтвердження результатів операції.

Підставою для такого звернення є документи, які оформлюються після виконання бойового завдання, зокрема:

бойовий наказ;

журнал бойових дій;

бойове донесення;

рапорт командира підрозділу із зазначенням результатів;

поіменний список військовослужбовців, які брали участь в операції.

Орган військового управління розглядає ці матеріали протягом трьох днів. Якщо інформація підтверджується, видається відповідний документ, після чого командир військової частини може підписати наказ про нарахування винагороди.

Скільки виплачуватимуть за захоплення полоненого

Окрема винагорода передбачена за взяття противника в полон.

За кожного захопленого військовополоненого підрозділу виплачують 100 000 грн. Ці кошти розподіляються між учасниками операції залежно від особистого внеску кожного військовослужбовця.

Для призначення виплати необхідно надати:

журнал бойових дій;

бойове донесення із зазначенням кількості полонених;

копії списку військовополонених;

акт прийняття-передання полонених;

рапорт командира;

поіменний список учасників операції.

Після отримання повного пакета документів командир військової частини має видати наказ про виплату не пізніше ніж через три дні.

Доплата за результативний ближній бій

Додаткову винагороду також можуть отримати військові, які досягли підтвердженого результату під час стрілецького або рукопашного бою.

У такому разі підрозділу нараховують 15 000 грн.

Однак така виплата здійснюється лише після проходження процедури перевірки, визначеної Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Однією з обов'язкових умов є наявність відеозапису виконання бойового завдання.

Усі матеріали щодо підтвердження результатів бою вносяться до інформаційно-комунікаційної системи "Дельта".

Уповноважений представник військової частини завантажує до системи інформацію про:

підрозділ;

військовослужбовців, які брали участь у виконанні завдання;

їхні посади;

кількість уражених цілей;

координати місця бою;

дату та час операції;

відеодокази;

використані засоби ураження.

Після успішної перевірки Міністерство оборони автоматично формує звіт, який стає підставою для видання командиром військової частини наказу про виплату. На це також відводиться до трьох днів.

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