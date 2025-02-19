Прожитковий мінімум в Україні — чи зміниться сума в березні

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Відповідно до чинних норм, прожитковий мінімум визначається як вартісна величина набору харчових продуктів, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для задоволення базових соціальних та культурних потреб людини. Цей набір повинен забезпечувати нормальне функціонування організму та підтримку здоров’я. Поняття "вартісна величина" означає, що всі потреби виражаються у грошовому еквіваленті.

Про те, яким буде прожитковий мінімум в Україні у березні 2025 року, зазначається у Законі "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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Розмір прожиткового мінімуму у 2025 році

В законі зазначається, що у 2025 році прожитковий мінімум не буде змінений. Відтак, його розмір для працездатних громадян залишиться на рівні 3 028 грн. Інші показники прожиткового мінімуму на 2025 рік виглядають так:

загальний показник — 2 920 грн;

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Чи будуть підвищувати прожитковий мінімум у 2025 році

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму. У разі його ухвалення протягом 2025 року очікується поетапне зростання цього показника:

Для дітей до 6 років: з 1 квітня — 3 627 грн, з 1 липня — 5 110 грн, з 1 жовтня — 7 533 грн. Для дітей від 6 до 18 років: з 1 квітня — 4 571 грн, з 1 липня — 6 451 грн, з 1 жовтня — 9 467 грн. Для працездатних осіб: з 1 квітня — 5 400 грн, з 1 липня — 7 620 грн, з 1 жовтня — 11 184 грн.

Підвищення прожиткового мінімуму призведе до збільшення розмірів таких виплат:

Мінімальні пенсії: розраховуються на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Мінімальна зарплата: посадовий оклад у держсекторі не може бути меншим за подвійну величину прожиткового мінімуму. Допомога по безробіттю: її максимальний розмір становить чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Аліменти та соцвиплати для дітей: мінімальні аліменти — не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а максимальна сума дорівнює цьому показнику.

Наразі рішення про ухвалення законопроєкту залишається за владою. Якщо його приймуть, це може значно покращити фінансовий стан багатьох українців.

Раніше ми писали, що заробітна плата є ключовим стимулом для працівників виконувати свої обов’язки. Її розмір часто впливає на вибір роботи. Однак мінімальна зарплата, що регулюється державою, щорічно змінюється залежно від економічної ситуації.

Ми також розповідали, що соціальна підтримка — це допомога, яку надає держава для покращення умов життя громадян. Мета цієї підтримки — забезпечити базові стандарти життя для всіх українців.