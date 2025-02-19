Прожиточный минимум в Украине — изменится ли сумма в марте

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

В соответствии с действующими нормами, прожиточный минимум определяется как стоимостная величина набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения базовых социальных и культурных потребностей человека. Этот набор должен обеспечивать нормальное функционирование организма и поддержание здоровья. Понятие "стоимостная величина" означает, что все потребности выражаются в денежном эквиваленте.

О том, каким будет прожиточный минимум в Украине в марте 2025 года, отмечается в Законе "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Размер прожиточного минимума в 2025 году

В законе отмечается, что в 2025 году прожиточный минимум не будет изменен. Следовательно, его размер для трудоспособных граждан останется на уровне 3 028 грн. Другие показатели прожиточного минимума на 2025 год выглядят так:

общий показатель — 2 920 грн;

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

Будут ли повышать прожиточный минимум в 2025 году

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предусматривает повышение прожиточного минимума. В случае его принятия в течение 2025 года ожидается поэтапный рост этого показателя:

Для детей до 6 лет: с 1 апреля — 3 627 грн, с 1 июля — 5 110 грн, с 1 октября — 7 533 грн. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 апреля — 4 571 грн, с 1 июля — 6 451 грн, с 1 октября — 9 467 грн. Для трудоспособных лиц: с 1 апреля — 5 400 грн, с 1 июля — 7 620 грн, с 1 октября — 11 184 грн.

Повышение прожиточного минимума приведет к увеличению размеров таких выплат:

Минимальные пенсии: рассчитываются на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Минимальная зарплата: должностной оклад в госсекторе не может быть меньше двойной величины прожиточного минимума. Пособие по безработице: его максимальный размер составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. Алименты и соцвыплаты для детей: минимальные алименты — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а максимальная сумма равна этому показателю.

Сейчас решение о принятии законопроекта остается за властью. Если его примут, это может значительно улучшить финансовое положение многих украинцев.

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