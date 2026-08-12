Запаси газу в ЄС зросли до 59%: чому цього недостатньо

Чоловік біля газових труб. Фото: УНІАН

Матвій Кулак редактор економічних новин

Аномальна спека в Європі та падіння імпорту скрапленого газу гальмують підготовку ЄС до опалювального сезону. Попри те, що рівень заповнення європейських ПСГ досяг 59,12%, щоденні обсяги закачування газу просіли на 22,8%, змушуючи аналітиків уважно стежити за динамікою світового енергоринку.

Про це повідомляє NV, передають Новини.LIVE.

Уповільнення темпів закачування та імпорту СПГ

Протягом останнього тижня середній обсяг закачування блакитного палива до європейських ПСГ становив 267 мільйонів кубометрів на добу. Це на 22,8% менше, ніж середній п'ятирічний показник для цього періоду року.

Паралельно спостерігається падіння обсягів закупівлі скрапленого природного газу, попри те що Європа залишається його найбільшим світовим імпортером. Очікується, що імпорт СПГ у регіон становитиме 6,3 мільйонів тонн, що на 16% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальна потужність системи підземного зберігання ЄС становить 109 мільярдів кубометрів активного газу. Тому рівень її заповнення залишається ключовим індикатором для всього світового енергоринку.

Вплив спеки та альтернативної генерації

На уповільнення темпів накопичення газу частково впливає погодний фактор. За актуальними прогнозами, середня температура повітря перевищує кліматичну норму на 2 градуси Цельсія, що збільшує енергоспоживання на кондиціювання та охолодження.

Водночас вітрова генерація, яка є прямим конкурентом газових ТЕЦ у виробництві електроенергії, із початку місяця забезпечує в середньому 13% потреб регіону. Це дещо нижче за показники аналогічного періоду минулого року, коли частка вітрових електростанцій у балансі ЄС становила 14%.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про інші причини уповільнення заповнення газових сховищ. Однією з таких є конфлікт на Близькому Сході між США та Іраном. Через ескалацію досі заблокована Ормузька протока.

Також Новини.LIVE розповідали хто з країн ЄС досі не може відмовитись від російського палива. Через це Кремль щоденно може отримувати десятки мільйонів євро. Однією з головних причин закупівель лишається конфлікт на Близькому Сході та безвихідність Європи в цій ескалації.