Водопостачання під загрозою: Шмигаль попередив про нову тактику Росії цієї зими

Денис Шмигаль, енергетичні об'єкти. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Росія продовжує терор проти цивільного населення. Лише за останні дні декілька міст опинялись на межі блекауту. Знищення енергетики може стати вирішальним фактором у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.

Про це розповідає Денис Шмигаль в інтерв'ю для POLITICO, передають Новини.LIVE.

Чого хоче Путін і чим відповідає Україна

За словами Шмигаля, путін прагне остаточно знищити енергосистему України, аби підірвати економіку та виробництво зброї. Водночас він розраховує, що взимку українське суспільство "зламається від виснаження" і тиснутиме на владу, змушуючи підписати капітуляцію.

У відповідь Україна веде далекобійну кампанію ударів по російських нафтопереробних заводах. Ми вже вивели з ладу близько 40% первинних потужностей переробки нафти в Росії та спричинила дефіцит пального по всій країні.

"Це наче 12-й раунд. Кожен боксер сподівається, що суперник впаде першим", — каже Шмигаль.

Київ сподівається, що ці удари разом із санкціями союзників змусять Володимира Путіна припинити війну вже цієї осені.

Росію цікавлять удари не тільки по енергетиці

Якщо дипломатичні зусилля не спрацюють, Україну чекає ще одна зима атак на енергетичну інфраструктуру.

За словами міністра, цього разу головна ціль Росії — знищити систему водопостачання. Торік атаки були зосереджені на електриці й опаленні. Але тоді можна було вижити навіть під час відключень світла, якщо залишалися газ і вода.

"Прожити більше трьох днів без води та каналізації дуже складно", — наголосив Шмигаль.

Щоб пережити зиму, Україні потрібні ракети для систем ППО Patriot, які здатні збивати російські балістичні ракети.

Як Україна готується до зими

Україна нарощує стійкість своєї енергетичної та критичної інфраструктури. Країна будує захисні укриття для об'єктів енергеики, водопостачання та газопостачання, щоб захистити їх від російських атак. Також триває розповсюдження модульних котелень і генераторів.

Без електроенергії Україні буде складно забезпечувати життєдіяльність міст. Мільйони ж людей залишаються замерзати у власних оселях.

Наскільки постраждала енергосистема України

Росія завдала серйозної шкоди українській енергомережі. До 2014 року, коли росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України, країна виробляла 54,5 гігавата електроенергії. Після повномасштабного вторгнення цей показник впав до 32 гігаватів. Зокрема через те, що Запорізька атомна станція, найбільша в Європі, більше не могла постачати електроенергію.

Цього року, після зимових атак росії, виробництво електроенергії в Україні впало до приблизно 12 гігаватів. Це дефіцит у 6 гігаватів, який змушує запроваджувати стабілізаційні відключення по всій країні.

"Росіяни знищили або пошкодили понад 80% генеруючих потужностей України", — додав міністр.

Що очікується вже восени

Найкращий сценарій — щоб Путін усвідомив, що не може перемогти і погодився на мирну угоду вже цієї осені. Проте Кремль поки що не подає жодних ознак того, що готовий до мирних переговорів. Про це свідчать щоденні атаки на українські міста та цивільну інфраструктуру. В холодний період ці атаки лише можуть посилитись.

"Це песимістичний сценарій, але мій оптимізм у тому, що ми переживемо цю зиму. Ми до неї готові", — підсумував міністр.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про можливі атаки на критичну інфраструктуру вже цієї зими. Головною проблемою є не нестача потужності для передачі електроенергії споживачам, а знищення самих систем передач. Проте підготовка до зими триває.

Також Новини.LIVE розповідали, чи окупиться купівля власного вітрогенератора для українців. У зв'язку з доволі частими відключеннями електроенергії дедалі більше українців задумуються над купівлею систем автономного енергопостачання. Проте обладання може обійтись у велику суму.