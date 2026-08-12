Вірменія шукає заміну російському газу: яка є альтернатива

Працівник біля газового вентилю. Фото: УНІАН

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Вірменія готується до сценарію, за якого російський газ може подорожчати або його постачання стане менш надійним. У Єревані вже обговорюють, як збільшити поставки з Ірану, а серед можливих альтернатив називають і Азербайджан.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на NV Бізнес.

За словами депутата парламенту Вірменії від партії прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" Саркіса Ханданяна, наразі немає інформації про те, що Росія збирається змінювати ціну на газ для Вірменії. Чинна угода передбачає ціну 177,5 доларів за тисячу кубометрів і діє до початку 2027 року.

Однак Єреван не хоче залежати лише від одного постачальника.

"Звісно, диверсифікація в цьому питанні є дуже важливою", — заявив Ханданян.

Більше газу з Ірану

Один із варіантів — збільшити обсяги газу, який Вірменія отримує з Ірану. Міністр територіального управління та інфраструктури Вірменії Давид Худатян уже обговорював із Тегераном можливість розширення поставок.

Йдеться про діючу схему "газ в обмін на електроенергію". Вірменія постачає Ірану електроенергію, а натомість отримує природний газ. За останніми даними, щороку таким способом до Вірменії надходить близько 476 мільйонів кубометрів газу.

Наприкінці липня Худатян заявив, що обсяги в рамках цієї схеми можуть щонайменше подвоїтися. За його словами, сторони вже домовилися про подальшу роботу над розширенням співпраці.

Газ з Азербайджану теж розглядають

Ще один варіант — закупівля газу в Азербайджану. Вірменська сторона вже раніше заявляла, що у разі проблем із російськими поставками або різкого зростання ціни готова шукати альтернативні джерела в регіоні. Серед них — Азербайджан, Іран та Туркменістан.

Ханданян також звернув увагу на інфраструктурні перспективи. За його словами, проєкт TRIPP, який передбачає транспортний маршрут через територію Вірменії, потенційно може створити додаткові можливості і для газових поставок.

"Це додаткова можливість, додаткове джерело для використання потенціалу цього газопроводу", — сказав депутат.

Водночас наразі йдеться саме про можливі сценарії, а не про заміну російського газу азербайджанським.

Російський газ поки залишається основним

Залежність Вірменії від російського газу залишається дуже високою. У 2025 році "Газпром" поставив до країни близько 2,7 мільярди кубометрів. Для порівняння, іранські поставки становлять близько 476 мільйонів кубометрів на рік.

Тобто Іран поки забезпечує лише частину потреб Вірменії, хоча Єреван уже працює над можливістю збільшити цей обсяг.

При цьому в червні голова Комісії з регулювання суспільних послуг Вірменії Месроп Месропян заявляв, що країна готова шукати альтернативні джерела, якщо російський газ подорожчає. За його словами, серед таких країн — Азербайджан, Туркменістан та Іран.

Чим Росія погрожувала Єревану

Питання ціни на газ для Вірменії стало особливо чутливим на тлі її поступового зближення з Європейським Союзом. Наприкінці травня міністр енергетики Росії Сергій Цивільов направив вірменській стороні повідомлення про можливість одностороннього призупинення або денонсації угоди про постачання газу, нафтопродуктів та необроблених алмазів, якщо Єреван продовжить процес вступу до ЄС.

У липні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Єревані, що ЄС готовий допомогти Вірменії, якщо Росія підвищить ціну на газ.

Раніше Новини.LIVE писали, що Європа може зіткнутися з різким подорожчанням газу через низькі запаси у сховищах та проблеми з постачанням СПГ. За критичного сценарію ціна може підскочити до 210 євро за МВт·год, що створює додаткові ризики для опалювального сезону.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Європі може загрожувати газова криза. Через проблеми з постачанням СПГ та конкуренцію з азійськими країнами європейські держави можуть не встигнути сформувати достатні запаси. Це ризикує обернутися дорожчим опаленням і вищими рахунками за електроенергію.