Від бочок на колесах до резервів: як прикордоння долає паливну кризу після знищення АЗС

Каністра з бензином, поліцейський на знищеній АЗС. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Російська армія посилила удари по цивільній паливній інфраструктурі України. Від атак потерпає Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, а також Миколаївщина, Одещина й Житомирщина. Подібні дії Кремля експерти розцінюють як спробу відповісти на успішні українські удари по російських НПЗ.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передають Новини.LIVE.

Жертви серед цивільних через удари по АЗС

Ворожі атаки забирають життя мирних жителів та екстрених служб. Зокрема, 3 серпня внаслідок удару реактивним дроном по АЗС під Кривим Рогом загинули троє людей: співробітниця заправки, рятувальник із Херсонщини та його восьмирічний син.

Де в Україні пального практично немає та як справляються з дефіцитом

Найскладніша ситуація із забезпеченням пальним склалася у Сумській області. Ворог використовує для ударів як шахеди, так і новітні FPV-дрони на оптоволокні. У місті Тростянець після серії системних атак не залишилося жодної вцілілої АЗС.

Жителі міста підтверджують повну відсутність стаціонарних заправок. Користування власними автівками для багатьох лишається важливим. Тож мешканці змушені шукати пальне у сусідніх населених пунктах.

Заходи міської влади

Аби розв'язати проблему паливного дефіциту та не наражати на небезпеку людей у чергах на стаціонарних АЗС, влада Тростянця пропонує запустити мережу мобільних автозаправних станцій. Пересувні паливозаправники зможуть курсувати містом і селами, зупиняючись у погоджених безпечних місцях лише на кілька годин. Офіційні повідомлення про початок роботи перших таких точок з'явилися ще на початку липня, проте посадовці наголошують на необхідності повноцінного врегулювання цього процесу на законодавчому рівні.

Водночас у Сумській ОВА запевнили, що тотальної паливної кризи в регіоні немає. Комунальні, екстрені служби та цивільне населення продовжують отримувати паливо-мастильні матеріали. Наразі військове командування та обласна влада працюють над посиленням ППО для прикриття заправок, зведенням інженерного захисту та забезпеченням стовідсоткового бронювання працівників паливної сфери.

Водіям нагадують, що під час планування поїздок у прифронтові райони варто заздалегідь дбати про повний бак, адже заправитися на кожній АЗС, як раніше, вже неможливо.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що українців чекає непроста ситуація з паливом на АЗС в серпні. Ціни можуть перевищити позначку в 100 гривень. Фахівці зазначають, що однією з причин є масові закупівлі палива аграріями та іншими великими бізнесами.

Також Новини.LIVE повідомляли про маловідому причину високих цін на АЗС. Причина ця криється не в економічній складовій, а суто в звичайній паніці. За словами експертів, через це україні платили в липні за бензин набагато більше, ніж мали б.