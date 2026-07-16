Великі німецькі компанії б’ють на сполох: чому вантажоперевезення подорожчали

Вантажне судно на річці Рейн. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Через тривалу спеку і посуху в Німеччині до критично низької позначки впав рівень води в Рейні. Цю річку використовують для транспортування енергоресурсів, зокрема нафти, вугілля тощо. Неблагонадійна ситуація вже негативно позначилася на роботі великих місцевих і міжнародних компаній.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Проблеми для компаній у Німеччині

Річка Рейн вважається великою "водною артерією" Західної Європи. Вона бере початок у швейцарських Альпах і впадає у Північне море в Нідерландах, проходячи через шість країн. Влітку 2026 року затяжна засуха і спека призвели до падіння рівня води, що ставить під загрозу роботу "економічного двигуна" Німеччини.

Великі компанії використовують Рейн для транспортування нафти, вугілля, хімічної сировини та інших насипних вантажів. Однак тепер вони вимушені змінювати маршрути і спосіб перевезення, збільшувати кількість суден або призупиняти їх експлуатацію.

"Рівень води в річці Рейн знизився настільки, що суднам доводиться зменшувати свої завантаження. Це призводить до зростання транспортних витрат", — зазначив заступник директора BDB Фабіан Шпісс.

Перспективи для економіки Німеччини

Через уповільнення та дорожчання вантажоперевезень перспективи для відновлення економіки Німеччини погіршилися. Внутрішніми реформами не вдається перемогти багаторічну стагнацію, особливо в умовах війни на Близькому Сході. Як результат, Берлін у квітні вдвічі скоротив свій прогноз зростання.

"За даними Кільського інституту світової економіки, у 2018 році низький рівень води в Рейні, який тривав місяцями, коштував німецькій економіці близько 0,4% виробництва. Ще один період посухи спричинив перебої у 2022 році", — констатували в Bloomberg.

У 2026 році проблема посилилася відсутністю залізничних альтернатив, оскільки ключовий вантажний маршрут вздовж правого берега річки закрили на ремонтні роботи. Додатково існує загроза для Угорщини через взаємопов’язаність ланцюгів поставок: скорочення замовлень від німецьких партнерів може стимулювати спад виробництва.

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