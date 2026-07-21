В Україні наростили вітрову і сонячну енергетику: де найбільші потужності у 2026 році

Вітряки і сонячні панелі. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

В Україні активними темпами тривають роботи по встановленню нових генеруючих потужностей. Наші громадяни можуть стабільно споживати електроенергію завдяки нарощуванню відновлюваної — вітрової та сонячної — енергетики. Плюс у різних областях під’єднають до мережі когенераційні газові установки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство енергетики України.

Темпи нарощування відновлюваної енергетики

Протягом першого півріччя 2026 року вдалося ввести в експлуатацію 414,8 МВт вітрових електростанцій (загальна кількість установок — 70). Потужність усіх ВЕС вимірюється в 1,115 ГВт. Найбільшого обсягу генерації вдалося домогтися на Миколаївщині (понад 400 МВт) та Одещині (понад 200 МВт).

"За даними НЕК "Укренерго", загальна потужність сонячних електростанцій наразі сягає 7,3 ГВт (5,4 ГВт виробники + 2,25 ГВт активні споживачі). Найбільше на Дніпропетровщині (947 МВт), Миколаївщині (782 МВт) та Одещині (515 МВт)", — розповіли в Міненерго.

Паралельно в Україні стрімко розвиваються технології зберігання енергії (УЗЕ). Сукупна потужність установок зросла до 600 МВт протягом останнього року — в понад 300 разів. Завдяки УЗЕ вдається накопичувати надлишки "зеленої" генерації вдень, аби віддавати в періоди пікового споживання.

Що відбувається з газовою генерацією

Для посилення роботи централізованої мережі в умовах повномасштабної війни по всій території України встановлюють когенераційні газові установки. Результати по регіонам такі:

Київська область — понад 219 МВт;

Черкаська область — 129,3 МВт;

Дніпропетровська область — 118,2 МВт;

Волинська область — 113,6 МВт;

Івано-Франківська область — 108,8 МВт;

Сумська область — 103,6 МВт;

Закарпатська область — 100,3 МВт.

Загальна потужність КГУ станом на середину 2026 року — близько 1,8 ГВт. У межах реалізації регіональних Планів стійкості з березня ввели в експлуатацію 388,8 МВт потужностей газової генерації. Будівельні роботи тривають на 247 установках загальною потужністю 532,2 МВт.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть переглядати дані про виробництво, споживання та баланс електроенергії в системі. Онлайн-сервіс допомагає відстежувати ключові тенденції. Це робить ринок більш відкритим і доступним для громадськості.

Також Новини.LIVE розповідали, що енергетики радять вимикати прилади з розеток під час грози. Удар блискавки може спричинити небезпечний стрибок напруги і призвести до поломки техніки. Навіть мережеві фільтри не здатні захистити від потужних імпульсів.