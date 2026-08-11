Україну чекає складна зима: який ресурс може стати дефіцитним

Працівник газового видобутку, АЗС. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Україна готується до нового опалювального сезону, і головні ризики цього року пов'язані не лише з генерацією. Запасів газу та вугілля наразі достатньо, однак ситуація з дизельним пальним може бути складною.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Газового дефіциту наразі не очікують

За словами Кучеренка, поточний баланс газу не дає підстав для паніки. Він пов'язує це, зокрема, зі зниженням споживання.

"На сьогодні причин для тривоги по балансу газу немає. Навіть ми з випередженням по балансу йдемо", — сказав він.

Водночас падіння попиту не означає, що потреба в газі зменшується за всіма напрямами. В Україні активно розвивається розподілена генерація — газові установки, які виробляють електроенергію ближче до споживача. Тому частина газу, який раніше використовувала промисловість, тепер може споживатися енергетикою.

"Споживання промисловості падає, але включається розподілена генерація, а вона вся на газу", — пояснив Кучеренко.

Головна загроза — не нестача газу, а атаки

Найбільше занепокоєння, за словами депутата, викликає безпека газової інфраструктури. Російські удари можуть пошкодити газотранспортну систему або об'єкти підземного зберігання. У такому разі проблема може виникнути навіть за достатніх загальних запасів.

Йдеться про ризик локального дефіциту, коли газ фізично є в системі, але його складно доставити в конкретний регіон. У такій ситуації важливо мати можливість оперативно перерозподіляти ресурс між частинами країни.

"Там свій комплекс заходів треба робити, щоб перекачати цей газ з однієї частини країни в іншу", — додав депутат.

Що із запасами вугілля

Ситуація із вугіллям, за словами Кучеренка, також не критична. Він зазначив, що ресурсні запаси та енергетичні потужності для проходження зими є.

Тобто наразі основне питання полягає не стільки в тому, чи є в країні необхідні ресурси, скільки в тому, наскільки стабільно працюватиме енергетична інфраструктура під час можливих атак.

Що загрожує дизелю

Найбільше уваги Кучеренко радить приділити дизельному пальному. Він припустив, що проблеми можуть виникнути, якщо скорочення доступного ресурсу на російському ринку вплине на загальну ситуацію з постачанням.

"Насправді може бути дефіцит, якщо в Росії є дефіцит — то і в нас може бути", — сказав депутат.

Кому варто подбати про запас пального

Саме через невизначеність із дизелем Кучеренко радить тим, хто має можливість, не відкладати підготовку. Передусім це стосується власників генераторів, підприємств, приватних будинків та людей, які багато залежать від автомобільного транспорту.

"Має бути певний запас дизеля, ну пального в першу чергу, для того, щоб ви собі допомогли", — сказав депутат.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна може знову зіткнутися з дефіцитом електроенергії взимку через пошкоджену велику генерацію. Водночас нових потужностей поки недостатньо: близько 700 МВт газової генерації не покривають навіть десятої частини дефіциту, який минулої зими сягав 7000 МВт.

Також Новини.LIVE розповідали, що Росія може посилити удари по українській критичній інфраструктурі напередодні зими. Денис Шмигаль попередив, що новою ціллю окупантів може стати система водопостачання, а Україна готується захищати енергетичні та комунальні об'єкти.