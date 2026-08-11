Світло є, але мережі перевантажені: що відбувається з енергетикою

Будівля в темряві. Фото: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Ворог продовжує атакувати енергетику України. Станом на ранок 11 серпня в енергосистемі контрольована, проте напружена ситуація. Внаслідок ворожих обстрілів та бойових дій є пошкодження критичної інфраструктури, що призвело до тимчасових знеструмлень у низці областей.

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

Наслідки обстрілів та де ситуація найскладніша

Через атаки російських військових без електропостачання частково залишилися споживачі у п'яти областях:

Запорізька область. Херсонська область. Харківська область. Сумська область. Чернігівська область.

Бригади енергетиків уже працюють на місцях і відновлюють мережі всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Найбільш складною залишається ситуація зі світлом в Одеській області. Там після масованого удару по регіону фахівцям вдалося заживити майже всіх знеструмлених абонентів. Проте щоб уникнути масштабних аварій через перевантаження вцілілого обладнання, в області вимушено застосовують мережеві обмеження. Їх повністю скасують одразу після завершення ремонтних робіт.

Рекомендації для споживачів

Енергетики звертаються до українців із проханням свідомо ставитися до використання електроенергії. Аби зменшити навантаження на систему під час вечірнього піку, активне енергоспоживання, а саме використання пральних машин, бойлерів, прасок та інших потужних приладів рекомендують перенести на денний проміжок часу — з 10:00 до 16:00.

В міністерстві нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінитись в будь-який момент. Інформацію можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх обленерго та операторів систем розподілу.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, чи будуть відключення світла взимку для побутових споживачів. За словами експертів, Україна активно продовжує підготовку до зимового періоду. Ситуація в енергосистемі взимку залежатиме від температури повітря на вулиці та кількості російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, чи очікувати киянам опалення в своїх оселях після масштабних атак Росії на ТЕЦ минулої зими. У КМДА закликають не вестись на фейкові новини щодо повної відсутності підготовки Києва до зими. Також наголошують на тому, що цього сезону столиця буде більш підготовленою, аніж минулого.