Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Енергетика Світло є, але мережі перевантажені: що відбувається з енергетикою

Світло є, але мережі перевантажені: що відбувається з енергетикою

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 10:46
Ситуація в енергосистемі 11 серпня: де немає світла та які діють обмеження
Будівля в темряві. Фото: Новини.LIVE.

Ворог продовжує атакувати енергетику України. Станом на ранок 11 серпня в енергосистемі контрольована, проте напружена ситуація. Внаслідок ворожих обстрілів та бойових дій є пошкодження критичної інфраструктури, що призвело до тимчасових знеструмлень у низці областей. 

Про це повідомляє Міненерго, передають Новини.LIVE.

Наслідки обстрілів та де ситуація найскладніша

Через атаки російських військових без електропостачання частково залишилися споживачі у п'яти областях:

  1. Запорізька область.
  2. Херсонська область.
  3. Харківська область.
  4. Сумська область.
  5. Чернігівська область.

Бригади енергетиків уже працюють на місцях і відновлюють мережі всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Найбільш складною залишається ситуація зі світлом в Одеській області. Там після масованого удару по регіону фахівцям вдалося заживити майже всіх знеструмлених абонентів. Проте щоб уникнути масштабних аварій через перевантаження вцілілого обладнання, в області вимушено застосовують мережеві обмеження. Їх повністю скасують одразу після завершення ремонтних робіт.

Читайте також:

Рекомендації для споживачів

Енергетики звертаються до українців із проханням свідомо ставитися до використання електроенергії. Аби зменшити навантаження на систему під час вечірнього піку, активне енергоспоживання, а саме використання пральних машин, бойлерів, прасок та інших потужних приладів рекомендують перенести на денний проміжок часу — з 10:00 до 16:00.

В міністерстві нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінитись в будь-який момент. Інформацію можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх обленерго та операторів систем розподілу.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, чи будуть відключення світла взимку для побутових споживачів. За словами експертів, Україна активно продовжує підготовку до зимового періоду. Ситуація в енергосистемі взимку залежатиме від температури повітря на вулиці та кількості російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, чи очікувати киянам опалення в своїх оселях після масштабних атак Росії на ТЕЦ минулої зими. У КМДА закликають не вестись на фейкові новини щодо повної відсутності підготовки Києва до зими. Також наголошують на тому, що цього сезону столиця буде більш підготовленою, аніж минулого.

Одеса Міненерго відключення світла
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації