Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Енергетика Світла немає у п’яти областях: де енергетика постраждала через обстріли

Світла немає у п’яти областях: де енергетика постраждала через обстріли

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 11:40
Росія знову атакувала енергетику: які області залишилися без світла
Електромережі, жінка під час блекауту. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Російські обстріли знову пошкодили енергетику України. Через це жителі п'яти областей залишилися без світла. При цьому енергетики запевняють, що наразі відключення електроенергії для більшості споживачів не плануються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міненерго.

Де немає світла

24 липня через бойові дії та російські атаки без світла залишилися окремі споживачі у:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Харківській;
  • Чернігівській області.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновлюють електропостачання там, де це можна зробити через безпекову ситуація.

Чи будуть відключення в інших регіонах

За інформацією енергетиків, 24 липня запровадження графіків відключення електроенергії не прогнозується. Але українців просять стежити за повідомленнями місцевих операторів системи розподілу, адже ситуація може змінюватися.

Читайте також:

Коли краще користуватися електроприладами

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, українцям радять переносити використання потужної побутової техніки на денний час. Найкраще вмикати її з 11:00 до 15:00. В цей період енергосистема працює найефективніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні буде більше світла. За останній рік потужність систем накопичення електроенергії зросла більш ніж у 300 разів — до понад 600 МВт. Такі установки накопичують надлишок електроенергії та віддають його в мережу в години найбільшого споживання. Це допомагає зменшити дефіцит потужності й знизити ризик застосування графіків відключень.

Також Новини.LIVE писали, що робити з технікою під час грози. Через удар блискавки в електромережі можуть виникати потужні стрибки напруги, які здатні вивести з ладу побутову техніку. Навіть мережеві фільтри не завжди захищають від такого імпульсу. Енергетики радять заздалегідь від'єднувати чутливі електроприлади від розеток, щоб уникнути дорогого ремонту.

електроенергія обстріли відключення світла
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації