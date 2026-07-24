Росія знову атакувала енергетику: які області залишилися без світла

Електромережі, жінка під час блекауту. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Російські обстріли знову пошкодили енергетику України. Через це жителі п'яти областей залишилися без світла. При цьому енергетики запевняють, що наразі відключення електроенергії для більшості споживачів не плануються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міненерго.

Де немає світла

24 липня через бойові дії та російські атаки без світла залишилися окремі споживачі у:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Харківській;

Чернігівській області.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновлюють електропостачання там, де це можна зробити через безпекову ситуація.

Чи будуть відключення в інших регіонах

За інформацією енергетиків, 24 липня запровадження графіків відключення електроенергії не прогнозується. Але українців просять стежити за повідомленнями місцевих операторів системи розподілу, адже ситуація може змінюватися.

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Коли краще користуватися електроприладами

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, українцям радять переносити використання потужної побутової техніки на денний час. Найкраще вмикати її з 11:00 до 15:00. В цей період енергосистема працює найефективніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні буде більше світла. За останній рік потужність систем накопичення електроенергії зросла більш ніж у 300 разів — до понад 600 МВт. Такі установки накопичують надлишок електроенергії та віддають його в мережу в години найбільшого споживання. Це допомагає зменшити дефіцит потужності й знизити ризик застосування графіків відключень.

Також Новини.LIVE писали, що робити з технікою під час грози. Через удар блискавки в електромережі можуть виникати потужні стрибки напруги, які здатні вивести з ладу побутову техніку. Навіть мережеві фільтри не завжди захищають від такого імпульсу. Енергетики радять заздалегідь від'єднувати чутливі електроприлади від розеток, щоб уникнути дорогого ремонту.