Російські атаки паралізують експорт: один із найбільших ГЗК України скорочує видобуток

Видобуток руди, Одеський порт. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Російські атаки на українські порти загрожують новими наслідками для економіки. Через постійні удари по цивільних суднах компанії відмовляються заходити в українські порти, а підприємства більше не можуть відправляти свою продукцію за кордон. Через це один із найбільших виробників залізної руди в Україні змушений скоротити видобуток.

Про це повідомили у пресслужбі Південного ГЗК, передає Новини.LIVE.

Чому підприємство зупиняє частину виробництва

На Південному ГЗК пояснюють, що проблема не у виробництві, а в тому, що готову продукцію просто немає як вивезти.

У липні Росія щонайменше 12 разів атакувала цивільні торговельні судна, які прямували до українських чорноморських портів. Частина з них перевозила продукцію українських металургійних підприємств. Після цих атак судновласники почали відмовлятися від рейсів до українських портів через ризики для екіпажів і суден.

Через це на складах комбінату та в портах накопичилися великі запаси залізорудної продукції, яку готували до експорту. Оскільки відвантаження зупинилося, комбінат вирішив скоротити видобуток руди.

Які ще проблеми на комбінаті

У Південному ГЗК наголошують, що від початку повномасштабної війни підприємство працює в надзвичайно складних умовах.

Серед основних проблем:

постійні російські обстріли;

перебої з електропостачанням;

різке подорожчання логістики;

нові торговельні обмеження ЄС, зокрема механізм CBAM та скорочення квот на українську металургійну продукцію.

Тепер до цих проблем додалася ще одна — практично заблокований морський експорт через постійні атаки на цивільне судноплавство.

Чи втратять роботу працівники

У компанії зазначають, що це тимчасове рішення. На період часткового призупинення виробництва працівників переведуть на ремонтні роботи та технічне обслуговування обладнання.

Якщо безпекова ситуація покращиться і морський експорт відновиться, підприємство планує повернутися до звичайних обсягів роботи вже у серпні.

Що відомо про підприємство

Південний гірничо-збагачувальний комбінат — один із найбільших виробників залізорудної сировини в Україні. Підприємство видобуває та переробляє залізисті кварцити, виробляючи концентрат із вмістом заліза майже 68%.

Його виробничі потужності дозволяють щороку переробляти до 29 мільйонів тонн руди та виробляти близько 11 мільйонів тонн концентрату. Контрольний пакет акцій підприємства належить нідерландській компанії Metinvest B.V., кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов.

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