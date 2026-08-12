Паливні запаси на зиму: чому урядовий план лякає експертів

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Український нафтовий ринок пройшов черговий виклик напруги. Липень приніс ціновий і ресурсний сплеск. Ситуацію ускладнили як глобальні геополітичні чинники на Близькому Сході, так і внутрішні логістичні проблеми та нормативні зміни. Ринок на АЗС опинився за крок від позначки в 100 гривень за літр, а в окремих регіонах тимчасово виникав дефіцит дизпального.

Про це повідомляє ZN,UA, передають Новини.LIVE.

Чому липень був таким складним

Перша хвиля проблем була пов'язана із запровадженням в Україні вже з 1 липня обов'язкового стандарту бензину з вмістом біоетанолу. Ринок увійшов у другий місяць літа із мінімальними залишками пального. Адже європейські постачальники виявилися не готовими до потрібних обсягів, а окремі українські мережі забарилися з контрактуванням. До того ж низка іноземних НПЗ відмовилися постачати такий бензин.

До додаткового тиску призвели ще такі фактори:

загострення конфлікту на Близькому Сході через Ормузьку протоку. Світові ціни на нафту підскочили з 72 до 100 доларів за барель, а на дизпальне — з 900 до 1300 доларів за тонну;

блокада морських шляхів. Перекриття морського експорту та ризики обстрілів різко підвищили вартість. Додатково логістику ускладнило обміління Дунаю, через що баржі завантажувалися лише на 30-50%;

черги на сухопутних кордонах. Зерновози та бензовози вишикувалися в єдині черги на західному кордоні, а польський концерн ORLEN зрізав серпневі квоти для України на 20-30%.

Усе це призвело до того, що на піку ажіотажу окремі оптові пропозиції зашкалювали до 100 гривень за літр, перевищуючи роздрібні ціни на стелах АЗС.

Поступова стабілізація ринку

Завдяки активному ринковому імпорту бензовозами та відновленню міжнародних переговорів щодо Ормузької протоки, світові ціни тимчасово пішли донизу. Це миттєво зняло паніку й черги на українських АЗС. У липні імпорт дизпального склав 562 тисяч тонн. Це на 5% більше, ніж минулого року. А бензину — 196 тисяч тонн.

Проблеми із зимовими запасами

Експерти попереджають, що розслаблятися зарано. Ворог продовжує системні атаки на енергетичну та паливну інфраструктуру.

Наразі уряд опрацьовує ініціативу щодо створення мінімальних обов'язкових запасів нафтопродуктів із 1 жовтня. Проте паливна галузь виступає проти цього в нинішньому вигляді через високі ризики:

Відсутність безпечних сховищ. На лівобережжі України практично не лишилося неушкоджених нафтобаз. Атаки на транспорт та АЗС. Ворог цілеспрямовано завдає ударів не лише по базах, а й по автозаправках і бензовозах.

Єдиним ефективним рішенням експерти називають будівництво підземних нафтобаз та сховищ. Для цього держава має максимально спростити бюрократію, розробити пільгове кредитування та надати вигідні умови компаніям, які зможуть інвестувати у підземне зберігання.

Також експерти радять аграріям, підприємствам і приватним домогосподарствам завчасно сформувати запаси пального на зимовий період, аби уникнути повторення ажіотажу у разі нових надзвичайних ситуацій.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про неготовність Європи до зими. Газові сховища Європи заповнені лише на 59%. Цього досить мало, аби пройти без серйозних викликів ЄС зиму.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, як вплинула відсутність діалогу між владою та операторами заправок на підвищення цін пального в липні. За словами експерта, громадяни через це переплатили щонайменше 10 гривень за літр. Такої оптової націнки не мало бути.