Обстріли та знеструмлення в 4 областях: де відновлюють світло

Енергетик на фоні ЛЕП. Фото: УНІАН.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Росія продовжує знищувати українську енергетику. Внаслідок чергових ворожих обстрілів та бойових дій в Україні зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури. Без електропостачання тимчасово залишається частина споживачів.

Де найскладніша ситуація розповідає Міненерго, передають Новини.LIVE.

Наслідки обстрілів

Найбільш напруженою залишається ситуація на Одещині. Там цієї ночі російські війська знову завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. На місцях влучань тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, через бойові дії знеструмлено споживачів у наступних регіонах:

Донецька область; Дніпропетровська область; Херсонська область; Харківська область.

Усі ремонтні бригади працюють у посиленому режимі там, де це дозволяє безпекова ситуація, аби якнайшвидше повернути світло в оселі громадян.

Чи будуть застосовувати графіки обмежень для побутових споживачів

Попри завдані пошкодження, застосування графіків вимкнень електроенергії на сьогодні не прогнозується. Проте, ситуація може змінитись будь-коли. Про можливі зміни в енергопостачанні споживачів, міністерство закликає дізнаватися на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу.

Задля стабілізації роботи мережі енергетики звертаються до українців із проханням раціонально використовувати електроенергію:

перенести активне енергоспоживання та вмикання енергоємних приладів на денні години — з 10:00 до 17:00;

дотримуватися режиму економії у пікові вечірні години — з 19:00 до 22:00.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що очікує на українців вже цієї зими. За словами експертів, з майбутніми холодами в Україні може з'явитись відчутний дефіцит електроенергії. Крім цього, ситуацію можуть загострити російські обстріли.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому Європа взимку може платити лише за газ понад 200 євро. Ситуація із заповненням газових сховищ ускладнює конфлікт на Близькому Сході між США та Іраном. Заповненість сховищ станом на зараз не вистачить на зиму.