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Головна Економіка Енергетика Обстріли пошкодили енергосистему: які регіони залишилися без світла

Обстріли пошкодили енергосистему: які регіони залишилися без світла

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 14:28
Росія знову вдарила по енергетиці: три області частково залишилися без світла
Електромережі, жінка сидить без світла. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Російські атаки знову пошкодили енергетичну інфраструктуру України. Через це 23 липня без світла залишилися частина споживачів у Донецькій, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

Як українці споживають електроенергію

Попри нові пошкодження, споживання електроенергії зараз залишається на сезонному рівні. Станом на 23 липня воно було таким самим, як і добою раніше.

Коли краще користуватися потужною технікою

Енергетики закликають українців, за можливості, переносити використання енергоємних приладів на денний час. Техніку краще вмикати з 10:00 до 16:00. В цей період найефективніше працюють промислові сонячні електростанції, тож це допомагає зменшити навантаження на енергосистему.

Водночас в "Укренерго" зазначають, що ситуація в енергосистемі може швидко змінюватися через ворожі атаки. Тому українцям радять стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу.

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Що було напередодні

Минулої доби без світла через обстріли залишилися споживачі у восьми областях України. Знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Водночас через похолодання навантаження на енергосистему помітно зменшилося. За даними Укренерго, вранці 22 липня споживання електроенергії було на 8,5% нижчим, ніж добою раніше, адже українці рідше користуються кондиціонерами. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям обіцять більше світла. В Україні нарощують системи накопичення електроенергії, потужність яких за останній рік зросла більш ніж у 300 разів і вже перевищила 600 МВт. Такі установки працюють як великі акумулятори — накопичують надлишок електроенергії та віддають його в мережу в години найбільшого споживання, що допомагає зменшити ризик відключень.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні збільшують генеруючі потужності, щоб зробити енергосистему стійкішою до обстрілів і знизити ризик дефіциту електроенергії. За перше півріччя 2026 року в країні ввели в експлуатацію майже 415 МВт нових вітрових електростанцій, а потужність систем накопичення енергії зросла до 600 МВт. 

електроенергія обстріли енергетика
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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