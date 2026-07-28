Нові знеструмлення в Україні: негода та російські атаки залишили без електроенергії 5 областей

Електромережі, енергетик. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Негода і російські обстріли 28 липня залишили без світла одразу п'ять областей. Мешканці 228 населених пунктів чекають, поки енергетики ліквідують пошкодження електромереж. Водночас українців закликають економно користуватися електроенергією, адже навантаження на систему зростає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

Де немає світла

Через грози, град і сильний вітер повністю або частково знеструмлено населені пункти у:

Закарпатській області;

Івано-Франківській області;

Чернівецькій області;

Київській області;

Полтавській області.

Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

Де пошкодження через російські атаки

Крім негоди, енергосистема продовжує страждати від російських обстрілів. На ранок нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.

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Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже намагаються повернути світло.

Споживання електроенергії зростає

В "Укренерго" повідомили, що станом на 09:30 28 липня споживання електроенергії було на 6% вищим, ніж у цей самий час минулого дня.

Таку ситуацію спричинила хмарна погода з дощами у частині регіонів. Через це домашні сонячні електростанції виробляють менше електроенергії, а навантаження на загальну мережу зростає.

Крім того, через спеку українці активніше користуються кондиціонерами. Напередодні вечірній максимум споживання був майже на 4% вищим, ніж у попередній робочий день.

Тому українців просять перенести користування потужною технікою. Енергетики рекомендують вмикати енергоємні електроприлади у період з 11:00 до 15:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям швидше повертатимуть світло. ДТЕК продовжує цифровізувати роботу аварійних служб. Після оновлення застосунку для мобільних бригад енергетики зможуть швидше знаходити несправності, прокладати маршрут до місця аварії та оперативніше відновлювати електропостачання.

Також Новини.LIVE писали, що НКРЕКП відкрила для українців новий інтерактивний дашборд із даними про ринок електроенергії. На платформі можна відстежувати структуру виробництва та споживання електроенергії, аналізувати енергобаланс країни й переглядати, як змінювалися показники енергосистеми в різні періоди.