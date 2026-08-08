Британія підвищує заходи безпеки: масові крадіжки пального на АЗС

АЗС, людина в капюшоні з каністрою бензину. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Після початку конфлікту на Близькому Сході та масштабного стрибка цін на АЗС британські водії викрадають з автозаправних станцій пального майже на 200 тисяч фунтів стерлінгів щодня. За даними експертів, кількість випадків неоплаченої заправки за останні п'ять місяців зросла на 20%. Крім того, працівники АЗС щоденно фіксують хвилю агресії та погроз на свою адресу з боку обурених клієнтів.

Про це повідомляє ВВС, передають Новини.LIVE.

Рекордні збитки та скажений обсяг крадіжок

Аналітики порівняли дані з 550 заправок Великої Британії.

За даними експертів, британські АЗС зазнали наступних збитків:

щоденні збитки зросли на 48% — до 194 000 фунтів стерлінгів на день;

кількість інцидентів з крадіжками підскочила з 2400 до 2872 випадків щодня;

обсяг викраденого пального зріс на 24% — до 108 900 літрів на добу.

Як крадуть бензин і як з цим боряться британські АЗС

За схемою водії заправляють баки й додаткові каністри та втікають, або ж вдають, що забули гаманці й картки. Власники АЗС скаржаться, що звичайні камери відеоспостереження більше не лякають порушників.

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Щоб захистити бізнес, компанія Forecourt Eye у партнерстві із Facewatch восени надасть понад 2 000 ритейлерів на безкоштовний доступ до технологій розпізнавання облич для автоматичного виявлення крадіїв.

Водночас бізнес закликає правоохоронні органи активніше втручатися в ситуацію та карати винних. Адже збитки окремих мереж сягають десятків тисяч фунтів за фінансовий рік.

Уряд обіцяє стежити за цінами на АЗС

Стрибок рекордно високих цін на пальне спровокований збоями постачання нафти з Близького Сходу. Хоча в квітні ціни дещо впали на тлі тимчасових домовленостей. Проте скасування мирних переговорів знову підштовхнуло вартість бензину до рекордних позначок із 2022 року.

Новий канцлер Казначейства Джон Гілі заявив, що уряд пильно стежитиме, аби АЗС не займалися спекуляціями на тлі кризи. Водночас Британський спілка ритейлерів і Британська асоціація заправників відкинули звинувачення, наголосивши, що висока конкуренція на ринку утримує ціни на максимально низькому з можливих рівні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які негативні наслідки для Європи може мати конфлікт на Близькому Сході. Головним питанням у конфлікті лишається контроль над Ормузькою протокою. Іран наполягає на збереженні свого впливу на ходи судноплавств.

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