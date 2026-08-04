Європа відмовляється від російського палива: хто вже знайшов альтернативу

Людина в білому халаті і шапочці дивиться в монітор, АЕС. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Ще донедавна майже всі атомні реактори в Європі залежали від російського постачальника TVEL. Але вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну п'ять країн ЄС почали шукати альтернативу. Комусь — вже вдалось знайти. Хтось — досі ж співпрацює з Росатомом.

Про це повідомляє Дзеркало тижня, передають Новини.LIVE.

Скільки радянських реакторів працює в Європі

Наразі в ЄС експлуатують 19 атомних реакторів типу ВВЕР. Це водно-водяні енергетичні реактори ще радянської розробки. Чотири потужні блоки ВВЕР-1000 працюють у Болгарії та Чехії. Ще 15 менших блоків ВВЕР-440 — у Чехії, Фінляндії, Угорщині та Словаччині. Усі ці країни рухаються до відмови від російського палива, але з дуже різною швидкістю.

Хто вже знайшов альтернативу

Болгарія стала одним із перших прикладів практичної заміни російського палива. Ще у травні 2024 року американська компанія Westinghouse доставила першу партію паливних збірок для Козлодуйської АЕС.

Того ж року фінська компанія Fortum залила перше паливо Westinghouse у другий блок АЕС "Ловійса".

У Чехії процес пішов ще активніше. У червні 2025 року перші паливні збірки Westinghouse прибули на АЕС "Дуковани". Але вже за місяць виробник доставив паливо одразу для двох чеських станцій: "Темеліну" і "Дукован".

Де все складніше

Проте не всі країни рухаються так рішуче. Словаччина уклала контракти одразу з двома постачальниками — Westinghouse та французьким Framatome. Але при цьому наприкінці червня цьогоріч в блок АЕС "Моховце-4" почали завантажувати російське паливо TVEL.

Угорщина теж не поспішає повністю відмовлятися від співпраці з Росією. Країна замовила паливо у Framatome з 2027 року та у Westinghouse — з 2028. Проте паралельно продовжує спільно з Росатомом будувати два нові енергоблоки на АЕС "Пакш-2".

Україна найперша відмовилась від російського палива

Найуспішнішим прикладом заміни російського ядерного палива залишається Україна. "Енергоатом" почав перехід на паливо Westinghouse ще до повномасштабної війни. А вже після 24 лютого 2022 року повністю припинив будь-які закупівлі російських збірок.

У вересні 2023 року Рівненська АЕС стала першою станцією у світі, яка повністю перевела свої реактори ВВЕР-440 на американське паливо Westinghouse. За словами експертів, вже до 2028 року Україна може стати першою країною, де всі реактори ВВЕР працюватимуть виключно на неросійському паливі.

Цей досвід офіційно визнають і в Європарламенті. У своїй резолюції 2023 року, депутати закликали Європу активно сприяти заміні та відмові від російського палива, запчастин та інших послуг, спираючись саме на успішний приклад України.

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