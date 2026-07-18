Європа масово переходить на сонячну енергію: встановлено новий історичний рекорд

Сонячна електростанція, лампочка. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Сонце стало головним джерелом електроенергії в Європі. У червні сонячні електростанції країн ЄС виробили рекордні обсяги енергії. Ще кілька років тому сонячна енергетика була лише додатковим джерелом, а тепер вона випереджає атомні станції, газ і вітер.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Минулого місяця сонячні електростанції в країнах Євросоюзу встановили новий рекорд, виробивши 52 ТВт·год електроенергії. Це чверть усієї електрики, яку країни ЄС отримали за місяць.

Сонце випередило всі інші джерела енергії

У червні сонячна енергетика стала найбільшим окремим джерелом електроенергії в ЄС. Вона обійшла навіть атомні станції та викопне паливо.

Для порівняння, за місяць:

сонячні електростанції дали 25% усієї електроенергії;

атомна енергетика — 21%;

газова генерація — 15%;

вітрова — 14%;

гідроенергетика — 12%;

вугільна — 8%.

Ще п'ять років тому, у червні 2021 року, сонце забезпечувало лише 10% електроенергії ЄС.

Чому сонячна енергетика так швидко зростає

Вся справа у тому, що в Європі активно будують нові сонячні електростанції. Лише за 2025 рік їхні потужності зросли ще на 65,1 ГВт.

Крім того, червень видався дуже спекотним. Через це люди частіше користувалися кондиціонерами, а ясна погода допомогла сонячним панелям виробляти більше електроенергії.

Які країни стали лідерами сонячної енергетики

Одразу 18 країн ЄС цього року встановили власні рекорди з виробництва сонячної електроенергії.

В Іспанії сонячні електростанції у червні забезпечили 34% усієї генерації. За останні шість років країна подвоїла свої сонячні та вітрові потужності, додавши більше 40 ГВт.

Це позначилося і на платіжках. Під час енергетичної кризи іспанські сім'ї в середньому економили близько 10 євро на місяць. Також країна змогла скоротити викиди вуглекислого газу.

Як розвивається сонячна енергетика у Німеччині та Польщі

У Німеччині сонце забезпечило 36% усієї електроенергії у червні. Там працює найбільший сонячний парк Європи, який побудували на місці колишнього вугільного кар'єру. Крім того, багато німців встановлюють панелі на дахах, балконах і навіть терасах. У багатьох країнах ЄС такі комплекти можна купити прямо в магазині або замовити онлайн. У середньому вони окупаються за два-шість років.

Швидко нарощує сонячну генерацію і Польща. Якщо п'ять років тому країна мала лише 2 ГВт сонячних потужностей, то зараз — уже 23 ГВт. У червні сонячні електростанції забезпечили там 24% виробництва електроенергії.

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