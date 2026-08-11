Гроші на відбудову: як продаватимуть надлишковий газ за кордон

Газова конфрока. Фото: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Щоб урятувати приватний видобуток газу від збитків та отримати кошти на відбудову пошкодженої обстрілами інфраструктури, Уряд готує можливість часткового експорту природного газу. Йдеться не про вивезення зимових резервів, а про суворо обмежений продаж надлишку, який утворився через відсутність попиту споживання всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Чому профіцит газу може бути шкідливим для економіки та бізнесу

Після початку повномасштабного вторгнення, промислове й комерційне споживання газу в Україні впало майже вдвічі. Це зокрема через зупинку морських портів та скорочення або зупинку потужностей металургійних комбінатів. Водночас приватний видобуток залишається відносно стабільним і становить близько від 300 до 330 мільйонів кубометрів щомісяця.

Через обмежений попит, український газ у липні коштував на 30% дешевше за європейський. Опинившись у безвиході, компанії недоотримують прибутки в умовах, де ворожі удари постійно руйнують газову інфраструктуру. Без додаткових покупців, видобувники змушені будуть скорочувати буріння та відкладати ремонти. А вже завтра може спричинити дефіцит власного ресурсу.

Як працюватиме частковий експорт

Запропонована модель передбачає жорстко контрольований інструмент із кількома рівнями захисту:

Обсяг експорту не буде перевищувати 15% від фактичного видобутку за попередній місяць. Це орієнтовно від 45 до 50 мільйонів кубометрів. Продаж здійснюватиметься виключно через відкриті біржові торги за ліцензіями та без права переносу невикористаних квот на наступний період. Держава зберігає за собою право миттєво зупинити експорт, якщо виникнуть найменші ризики для зимового балансу чи закачування газу до підземних сховищ.

Аналогічний принцип регулювання вже давно та успішно функціонує в українській енергетиці. Експорт відкривають за наявності надлишків і негайно згортають у разі виникнення дефіциту.

Куди спрямують отримані кошти

Виручка від продажу частини надлишкового газу за європейськими цінами піде:

на відновлення пошкоджених об'єктів;

на закупівлю обладнання;

на геологорозвідку;

на буріння нових свердловин.

Окрім підтримки приватного сектору, це забезпечить додаткові податкові надходження до державного бюджету і зміцнить енергетичну незалежність країни перед наступними опалювальними сезонами.

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