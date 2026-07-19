Електроенергія з вітряків: в Україні рекордними темпами будують нові електростанції

Вітряки, лампочка. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Вітрова енергетика в Україні переживає справжній бум. Після початку повномасштабної війни наша країна втратила майже три чверті своїх вітрових електростанцій, які залишилися на окупованих територіях. Але вже цього року ці втрати майже повністю надолужать.

Про це повідомляє Forbes Ukraine, передає Новини.LIVE.

В Україні активно будують нові вітряки

У 2022 році через окупацію Україна втратила близько 1300 МВт вітрової генерації. Це становить 74% усіх потужностей. Але за прогнозом Української вітроенергетичної асоціації, вже цього року до мережі підключать 765 МВт нових вітрових електростанцій. А у 2027 році планують запустити ще більше — 1424 МВт.

Тільки за перше півріччя 2026 року ДТЕК, ОККО та "Еко Оптіма" побудували майже 415 МВт нових потужностей. Це у 2,5 раза більше, ніж за весь минулий рік.

Що допомагає ринку зростати

Експерти пояснюють, що зараз завершуються проєкти, які почали готувати ще два роки тому. Також зростає потреба в розподіленій генерації. На відміну від великих електростанцій, вітропарки важче повністю вивести з ладу. Якщо одна турбіна пошкоджена, решта продовжує працювати.

Але будівництво гальмує обмежене кредитування українськими банками. Саме тому більшість великих проєктів фінансуються за участю міжнародних банків та інвесторів. Також бізнес очікує на ефективний механізм страхування воєнних ризиків, який допоможе залучити ще більше іноземних інвестицій.

Хто зараз найбільше інвестує у вітряки

Станом на літо 2026 року на підконтрольній Україні території працює близько 1,2 ГВт вітрових електростанцій. Серед них лідирують:

ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова — близько 400 МВт;

"Вітряні парки України" Максима Єфімова та Едуарда Мкртчана — 228,7 МВт;

ОККО Віталія Антонова — 147,2 МВт;

"Еко Оптіма" Зіновія Козицького — 132,5 МВт;

Elementum Energy — 100 МВт.

До списку найбільших також входять "Южне Енерджі", Atlas Global Energy, Gurish та "Сінга Енерджі".

Що буде далі

У 2027 році темпи будівництва мають ще більше зрости. За прогнозами Української вітроенергетичної асоціації, наступного року в Україні планують підключити ще 1424 МВт нових вітрових електростанцій. Тобто майже вдвічі більше, ніж цього року. Тоді вітрова енергетика стане одним із найперспективніших напрямків розвитку української енергосистеми.

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