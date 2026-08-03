Домашній вітряк може окупитися за 5 років: що потрібно знати перед покупкою

Вітряк, жінка при світлі лампи. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Власна вітрова турбіна замість рахунків за світло виглядає привабливо. Але на практиці така установка окупається далеко не кожному. Перед покупкою варто врахувати деякі фактори, від яких залежить, чи допоможе вітрогенератор заощаджувати, чи стане дорогим експериментом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на kb.pl.

Домашні вітрові турбіни поступово набирають популярності, хоча поки що значно поступаються сонячним панелям. Водночас за правильних умов вони можуть частково або навіть повністю забезпечувати будинок електроенергією.

Як працює домашній вітрогенератор

Домашня вітрова турбіна складається з вітряка, щогли або вежі, генератора, інвертора, кабелів і, за бажанням власника, акумулятора для накопичення електроенергії. Під час вітру лопаті обертаються, приводять у рух генератор, який виробляє електроенергію. Далі струм проходить через інвертор і надходить до домашньої електромережі.

Такі установки можуть працювати як самостійне джерело енергії або разом із сонячними панелями чи тепловими насосами.

Від чого залежить вартість

Ціна домашньої турбіни залежить насамперед від її потужності, використаних матеріалів, технології виробництва та комплектації.

Окрім самого обладнання, доведеться оплатити:

монтаж;

підготовку місця встановлення;

інвертор;

систему керування;

кабелі;

за потреби — акумулятор для накопичення енергії.

Коли така інвестиція справді вигідна

Фахівці зазначають, що домашній вітрогенератор окупається лише за певних умов. Найкраще він працюватиме, якщо:

будинок розташований на відкритій місцевості без високих дерев і будівель;

середня швидкість вітру становить щонайменше 4–5 м/с;

власник планує довго жити в цьому будинку;

споживання електроенергії є високим, наприклад через електроопалення або тепловий насос;

доступні державні чи місцеві програми підтримки або податкові пільги;

місцеві правила дозволяють встановлення такої турбіни.

Наскільки можна скоротити рахунки

За правильного підбору обладнання домашня вітрова турбіна здатна зменшити витрати на електроенергію приблизно на 30–50%. У середньому термін окупності такої інвестиції становить від 5 до 10 років.

Водночас якщо вітру недостатньо або турбіна виробляє замало електроенергії, вкладення можуть не окупитися навіть через багато років. Тому перед покупкою рекомендують оцінити вітровий потенціал ділянки та розрахувати очікуваний обсяг виробництва електроенергії для конкретної моделі. Лише після цього можна зрозуміти, чи стане домашній вітрогенератор реальною економією, а не дорогим придбанням.

Скільки коштує встановити вдома сонячну електростанцію

Встановлення сонячної електростанції — теж гарний спосіб заощадити на електроенергії. За словами виконавчого директора ТОВ "УКРСОНЦЕЕНЕРГО" Святослава Маркова, підбирати систему потрібно не за площею оселі, а за фактичним споживанням електроенергії. Якщо будинок використовує близько 1000–1500 кВт·год на місяць, оптимальним варіантом стане сонячна електростанція потужністю 7–10 кВт. Для цього знадобиться від 16 до 27 сонячних панелей, інвертор відповідної потужності та акумуляторний блок, який забезпечуватиме резервне живлення під час блекаутів.

Вартість такого комплекту разом із монтажем сьогодні становить приблизно від 7 до 10 тисяч доларів, або від 300 до 435 000 гривень. Найдорожчою частиною системи залишаються акумулятори, адже саме вони накопичують електроенергію та дозволяють користуватися нею під час відключень. Щоб зробити встановлення доступнішим, українці можуть скористатися державними програмами пільгового кредитування, які передбачають фінансування до 480 000 гривень на купівлю й монтаж обладнання.

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