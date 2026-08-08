Ажіотаж на АЗС та агроекспорт на колесах: що розігнало попит на дизпальне у липні

Працівник АЗС, АЗС. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Матвій Кулак редактор економічних новин

Липневий ринок дизпального в Україні видався гарячим. За місяць в країну завезли понад 562 тисячі тонн палива. Це на 5% більше, ніж торік. Втім, навіть такі обсяги не врятували АЗС та аграріїв від відчутного дефіциту.

Про це повідомляє Цензор.нет, передають Новини.LIVE.

Хто став постачальником для України

Основними постачальниками дизелю для України залишаються Польща, Румунія та Литва. На ці країни разом припало 83% від усього липневого імпорту.

Через обміління Дунаю та безпекові ризики на півдні імпортери змістили основне навантаження на західні кордони:

Польща наростила поставки до 203 тисяч тонн. Це на 26% за минулорічний показник. Литва продемонструвала зростання на 65% — до 84,3 тисяч тонн. Румунія збільшила обсяги на 25% — до 179 тисяч тонн.

Водночас закупівлі в Греції впали на 45%. Там закупається лише до 33 тисяч тон. А от з Туреччини та Ізраїлю йшли лише поодинокі партії. Найбільшим іноземним продавцем став ORLEN S.A., який відвантажив зі своїх заводів у Польщі та Литві 137 тисяч тонн, що на 25% більше, ніж в липні 2025 року.

Хто імпортував найбільше

Загалом у липні дизпальне в Україну завозили 134 компанії.

П'ятірка найбільших імпортерів виглядає так:

ОККО — понад 73 тисяч тонн. Укрнафта — 60 тисяч тонн. UPG — 53 тисяч тонн. АТ Енерго Трейд — 51 тисяча тонн. WOG — 43 тисяч тонн.

Рекордну динаміку протягом року показала Західна паливно-енергетична компанія, яка збільшила поставки до 32 тисяч тонн.

Чому виник дефіцит та чого чекати в серпні

Як поянюють експерти, тимчасова нестача дизелю виникла через збіг кількох факторів:

стрибок світових цін після ескалації на Близькому Сході;

ажіотажні закупівлі бізнесом і населенням;

а також активне переведення аграрного експорту з морського транспортування на автотранспорт та залізницю.

Втім, вже в серпні експерти очікують стабілізації ситуації завдяки збільшенню постачань та поступовому зниженню світових цін на нафтопродукти.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про ще один ключовий фактор, який суттєво зіграв роль у піднятті цін. У другій половині липня українці переплатили за бензин понад 10 гривень за літр. За словами експертів, такої оптової націнки не буває.

Також Новини.LIVE повідомляли, як конфлікт на Близькому Сході впливає на газові цінники. Через заборону судноплавства в Ормузькій протоці, Європа повільно наповнює сховища. Якщо ситуація не покращиться, ціни на газ можуть досягати сотні євро.