Атомна енергетика США досі залежить від російського урану: альтернативи поки не знайшли

АЕС, уранове паливо. Фото: Magnific, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

США намагаються відмовитися від російського урану, але поки що безуспішно. Попри санкції та курс на енергетичну незалежність, кожна четверта партія збагаченого урану для американських АЕС досі надходить з Росії. І це може стати серйозною проблемою для енергетики вже за кілька років, коли винятки на імпорт остаточно перестануть діяти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на новий звіт Адміністрації енергетичної інформації США, передає Новини.LIVE.

Росія залишається найбільшим постачальником

Згідно з офіційними даними, у 2025 році американські оператори атомних електростанцій закупили в Росії близько 3,28 мільйона одиниць сепараційної роботи (SWU) — саме цей показник використовується для оцінки обсягів збагачення урану.

У результаті частка Росії у постачанні такого палива для США сягнула майже 26%. Для порівняння, ще десять років тому вона становила близько 17%.

Тобто залежність США від російського урану за останні роки не зменшилася, а навпаки — стала ще більшою.

Чому це проблема

Сьогодні майже кожна четверта партія такого палива надходить саме з Росії. І це ставить під сумнів плани Вашингтона повністю припинити закупівлі вже до 2028 року.

Атомна енергетика забезпечує близько 20% усієї електроенергії у США. А останніми роками потреба в електриці лише зростає через розвиток дата-центрів, штучного інтелекту, електромобілів та нових виробництв.

Тому американська влада зараз активно підтримує розвиток атомної енергетики. Планують подовжувати роботу старих реакторів, запускати ті, що були законсервовані, а також будувати нові малі модульні АЕС. Але для всього цього потрібне паливо.

Чому просто взяти й відмовитися не виходить

Здавалося б, після початку повномасштабної війни Росії проти України США могли б просто знайти інших постачальників. Але все не так просто.

Власних потужностей для збагачення урану американцям поки що не вистачає. Більшість підприємств, які мають замінити російські поставки, ще тільки будуються. Наприклад, компанія Urenco USA планує збільшити виробництво лише на початку 2027 року. А великі проєкти компаній Centrus Energy та Orano взагалі запрацюють не раніше 2029 року.

Виходить, що між припиненням імпорту з Росії та запуском нових виробництв утворюється кількарічний розрив.

Заборона вже ухвалена, але є винятки

Ще у 2024 році США ухвалили закон, який забороняє імпорт російського урану. Проте документ залишив одну важливу лазівку. Міністерство енергетики може тимчасово дозволяти закупівлі, якщо іншого джерела постачання просто немає або якщо це необхідно для енергетичної безпеки країни.

Такі винятки діятимуть лише до січня 2028 року. Після цього американським компаніям доведеться остаточно перейти на інших постачальників.

США опинилися у складній ситуації

З одного боку, Вашингтон хоче якнайшвидше позбутися залежності від Росії. З іншого — зробити це швидко не дозволяють можливості власної промисловості. Якщо ж відносини між Москвою та Вашингтоном ще більше погіршаться, Росія може сама припинити постачання або відмовитися видавати експортні ліцензії.

Ось тому американська влада зараз намагається максимально швидко наростити власне виробництво збагаченого урану. Але навіть за найоптимістичнішими прогнозами повністю позбутися залежності від російського палива найближчими роками не вдасться.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Європа шукає нові джерела газу, щоб зменшити залежність від імпортних постачань. Нове родовище біля берегів Кіпру, видобуток на якому планують розпочати вже за два роки, має посилити енергетичну безпеку ЄС і збільшити пропозицію газу на європейському ринку.

Також Новини.LIVE писали, що попри санкції Росія продовжує отримувати значні доходи від експорту енергоносіїв. Нове зростання світових цін на нафту й газ може ще більше збільшити надходження до російського бюджету, з якого фінансується експортний сектор країни.