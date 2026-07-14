Додаткові витрати ФОПів: як платити податки з найменшою комісією у 2026 році

Чоловік з ноутбуком і гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

ФОПи в Україні повинні вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом. Способів виконати фінансове зобов'язання перед державним бюджетом існує вдосталь. Однак виникає питання, скільки підприємець втрачає на комісії та де додатковий платіж буде найменшим.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал податкового консультанта Михайла Смоковича.

Сплата податків через фінансові установи

Процес нарахування військового збору, єдиного соціального внеску та єдиного податку через Електронний кабінет платника організований доволі зручно. ФОП може відкрити вкладку "Стан розрахунків із бюджетом", обрати потрібний податок і клікнути на спеціальну іконку з правого боку екрана.

З'явиться інформація про отримувача і реквізити для проведення платежу. На вибір користувача — різні варіанти сплати через фінансові установи. Наприклад, ApplePay, Google,Pay, EasyPay та інші. Однак комісії не радують.

Станом на липень 2026 року з суми 5 707,02 грн (розмір єдиного соціального внеску за квартал) фінустанови стягують:

GooglePay — 85 грн;

Portmone — 1,5% (не менше 5 грн);

GoPay — 1,8% (мінімум 9 грн);

iPay — 120 грн.

"Мінусом сплати через фінансові установи є те, що не зберігається історія платежів. Немає красивого документу з реквізитами і даними, куди пішли кошти і хто саме сплатив. Якщо потрібно буде повернути податки чи перевести на інші рахунки, податкова вимагатиме цей документ", — зазначив Михайло Смокович.

Сплата податків через Дію та банки

Альтернативний варіант для українців — здійснити платіж у мобільному застосунку "Дія" через меню "Сервіси". З суми ЄСВ 5 707,02 грн стягується комісія 74 грн, що трохи менше, ніж через Електронний кабінет платника. Функціонал зручний, однак додаткові витрати подобаються не всім користувачам.

Третій спосіб для сплати податків — через мобільний банкінг. Відсоток комісії залежить від конкретної фінансової установи і часто є фіксованим. Наприклад, ПриватБанк стягує 1% від суми переказу, а максимальний розмір витрат — 200 грн.

Натомість у monobank комісія взагалі відсутня, тобто жодних додаткових нарахувань для підприємців та фізичних осіб, які виконують грошові зобов'язання перед бюджетом, не передбачено.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи повинні українці оподатковувати доходи від продажу брухту. Фізичні особи не сплачують 18% ПДФО та 5% військового збору. Натомість ФОПи зобов’язані включати отримані суми до прибутку за звітний період.

Також Новини.LIVE розповідали, коли останній день для сплати податків у липні 2026 року. ФОПи на спрощеній системі повинні виконати фінансові зобов’язання до 20 липня включно. Якщо дата припадає на вихідний, то дедлайн зміщується на наступний робочий день.