Додаткові 1 297 грн до пенсії у серпні: хто може оформити надбавку та як це зробити

Доплати для пенсіонерів у 2026 році. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

В Україні деякі пенсіонери можуть щомісяця отримувати додаткову виплату від держави. У 2026 році її розмір становить 1 297,50 грн. Але гроші нараховують не всім і не автоматично — для цього потрібно відповідати певним умовам та подати заяву.

Про те, хто може отримати майже 1 300 грн надбавки у серпні та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримати надбавку у серпні 2026 року

Право на доплату мають громадяни, які отримують військову пенсію за вислугу років або у зв’язку з інвалідністю відповідно до Закону України № 2262. При цьому дія цього закону не поширюється на осіб, які проходили строкову військову службу.

Однією з головних умов є те, що пенсіонер не повинен працювати. Крім того, він має утримувати непрацездатного члена родини, який перебуває на його забезпеченні.

Які вимоги потрібно виконати для призначення виплат

Для призначення щомісячної надбавки необхідно, щоб особа, яка перебуває на утриманні, не отримувала інших державних соціальних виплат. Йдеться про:

пенсію;

державну соціальну допомогу через інвалідність;

допомогу на дітей, яку виплачують одиноким матерям.

Також варто врахувати, що якщо в сім’ї є кілька військових пенсіонерів, які утримують одного й того самого непрацездатного родича, оформити доплату може лише один із них.

На яку доплату можна розраховувати у серпні 2026 року

Сума надбавки визначається як 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році вона становить 1 297,50 грн на місяць.

Якщо пенсіонер утримує кількох непрацездатних осіб, наприклад двох неповнолітніх дітей, доплата призначається окремо на кожного утриманця.

Як оформити надбавку та які документи для цього потрібні

Нарахування цієї виплати не відбувається автоматично, тому для її отримання потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. Зробити це можна особисто у сервісному центрі ПФУ або через електронний кабінет. До заяви необхідно додати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку про спільне проживання;

документи про родинні зв'язки та перебування людини на утриманні;

документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює та проходив військову службу.

Оскільки ця надбавка у 1 297,50 грн не призначається автоматично, тим, хто має на неї право, варто заздалегідь підготувати всі необхідні документи та подати заяву до Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року українці можуть обрати чимало місць для відпочинку. Але не всі готелі з системою "все включено" підійдуть людям старшого віку. Багатьом пенсіонерам заважають гучна музика, дитячий галас, вечірки та велика кількість відпочивальників.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсії для військових в Україні нараховують за іншими правилами, ніж для цивільних. Під час розрахунку враховують не лише роки служби, а й пільгову вислугу, яка може допомогти раніше вийти на пенсію та збільшити її розмір. Якщо ж немає документів, що підтверджують участь в бойових діях, можна втратити частину стажу.