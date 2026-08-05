До 1038 грн доплати щомісяця: як українкам отримати додаткові гроші у 2026 році

Жінка похилого віку на вулиці і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

В Україні частина пенсіонерок має право на додаткову щомісячну виплату від держави. Йдеться про надбавку за особливі заслуги перед Україною, яка може становити понад тисячу гривень і виплачується разом з основною пенсією.

Про те, яку доплату до пенсії можуть отримувати українки похилого віку та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримати доплату у 2026 році

Така виплата передбачена Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Насамперед вона стосується жінок, які народили або офіційно усиновили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Доплату можуть отримувати пенсіонери, які отримують:

пенсію за віком;

пенсію по інвалідності;

пенсію за вислугу років;

пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

У деяких випадках право на таку виплату може мати й батько, який самостійно виховував дітей. Наприклад, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав.

Який розмір надбавки у 2026 році

Розмір надбавки залежить від кількості дітей, яких виховала людина. У 2026 році розрахунок проводять від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 гривень. Сума доплати становить:

за 5 дітей — 35%, або 908 гривень;

за 6 дітей — 36%, або 934 гривні;

за 7 дітей — 37%, або 960 гривень;

за 8 дітей — 38%, або 986 гривень;

за 9 дітей — 39%, або 1 012 гривень;

за 10 і більше дітей — 40%, або 1 038 гривень.

Якщо прожитковий мінімум зростатиме, розмір цієї доплати також збільшуватиметься.

Як оформити доплату у 2026 році

Попри те, що людина має право на таку надбавку, Пенсійний фонд не нараховує її автоматично. Для отримання коштів потрібно самостійно звернутися до сервісного центру ПФУ або подати заяву через онлайн-портал Пенсійного фонду. Для оформлення виплати знадобляться:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи про страховий стаж;

свідоцтва про народження всіх дітей;

документи, які підтверджують, що діти були виховані до шестирічного віку.

Доплата починає виплачуватися після подання заяви та необхідних документів. Тож зволікати з цим не варто, якщо звернутися до Пенсійного фонду пізніше, отримати гроші за минулі роки не вийде — автоматичного перерахунку за попередній період закон не передбачає.

Раніше Новини.LIVE писали, що для пенсії у Чехії важливий не тільки вік, а й кількість років, протягом яких людина сплачувала страхові внески. Також у країні поступово змінюють пенсійну систему, тому вік виходу на заслужений відпочинок зростає.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році окремі українці зможуть отримати одноразову виплату при оформленні пенсії. Її сума не може бути меншою за 25 950 грн, але отримувач повинен виконати встановлені умови.