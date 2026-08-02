Деякі українці втратили шанс на "повну" субсидію: що буде з виплатами у серпні

Субсидії в Україні у серпні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Житлова субсидія — це вид державної допомоги, яка надається громадянам України, а також іноземцям, що на законних підставах проживають у країні та мають невисокий рівень доходів. Її основне призначення — компенсувати частину витрати на оплату житлово-комунальних послуг для тих домогосподарств, яким складно самостійно сплачувати рахунки.

Про те, що буде з субсидіями українців у серпні та чому нові заявники уже не зможуть отримати "повну" допомогу на неопалювальний сезон, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може оформити субсидію у серпні

Право звернутися за призначенням житлової субсидії мають:

винаймачі житла, які користуються ним на підставі договору оренди;

особи, які зареєстровані у житловому приміщенні або мають там задеклароване місце проживання;

внутрішньо переміщені особи, які отримали довідку ВПО та проживають за адресою відповідного житла.

У Пенсійному фонді зазначають, що для більшості отримувачів субсидію продовжили автоматично на новий період — із 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Проте у деяких випадках громадянам потрібно самостійно подати заяву на отримання допомоги. Це необхідно зробити, якщо:

людина орендує житло та самостійно сплачує комунальні рахунки;

серед мешканців є ВПО, які змінили місце фактичного проживання;

фактична кількість мешканців у житлі менша, ніж число зареєстрованих осіб;

необхідно отримати субсидію для придбання скрапленого газу або пічного палива (твердого чи рідкого).

Також повторне звернення із заявою та декларацією потрібне у разі зміни складу домогосподарства, переліку житлово-комунальних послуг або за інших обставин, які можуть вплинути на призначення виплати.

Як оформити субсидію у серпні 2026 року

Подати заяву та необхідні документи для оформлення житлової субсидії можна кількома способами:

особисто звернувшись до Пенсійного фонду України;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

надіславши документи поштою до органів Пенсійного фонду;

скориставшись онлайн-сервісами на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

за допомогою уповноважених представників органів місцевого самоврядування відповідних громад.

Чи можна отримати "повну" субсидію на неопалювальний сезон, якщо подати заяву у серпні

Щоб виплати на неопалювальний період призначили з початку сезону — з 1 травня, звернутися із заявою потрібно було до 1 липня. Якщо ж документи подати у серпні, допомогу призначать уже з місяця звернення.

Раніше Новини.LIVE писали, що субсидію рахують з урахуванням усіх людей, які офіційно прописані в оселі. Якщо хтось виписався і зареєструвався за новою адресою, склад домогосподарства змінюється. Через це суму субсидії можуть переглянути.

Також Новини.LIVE розповідали, що учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на оплату комунальних послуг. Вона діє не лише для ветерана, а й для деяких членів його родини. Але компенсацію нараховують лише в межах встановлених норм.