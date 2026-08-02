Деякі українці втратили шанс на "повну" субсидію: що буде з виплатами у серпні
Житлова субсидія — це вид державної допомоги, яка надається громадянам України, а також іноземцям, що на законних підставах проживають у країні та мають невисокий рівень доходів. Її основне призначення — компенсувати частину витрати на оплату житлово-комунальних послуг для тих домогосподарств, яким складно самостійно сплачувати рахунки.
Про те, що буде з субсидіями українців у серпні та чому нові заявники уже не зможуть отримати "повну" допомогу на неопалювальний сезон, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.
Хто може оформити субсидію у серпні
Право звернутися за призначенням житлової субсидії мають:
- винаймачі житла, які користуються ним на підставі договору оренди;
- особи, які зареєстровані у житловому приміщенні або мають там задеклароване місце проживання;
- внутрішньо переміщені особи, які отримали довідку ВПО та проживають за адресою відповідного житла.
У Пенсійному фонді зазначають, що для більшості отримувачів субсидію продовжили автоматично на новий період — із 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.
Проте у деяких випадках громадянам потрібно самостійно подати заяву на отримання допомоги. Це необхідно зробити, якщо:
- людина орендує житло та самостійно сплачує комунальні рахунки;
- серед мешканців є ВПО, які змінили місце фактичного проживання;
- фактична кількість мешканців у житлі менша, ніж число зареєстрованих осіб;
- необхідно отримати субсидію для придбання скрапленого газу або пічного палива (твердого чи рідкого).
Також повторне звернення із заявою та декларацією потрібне у разі зміни складу домогосподарства, переліку житлово-комунальних послуг або за інших обставин, які можуть вплинути на призначення виплати.
Як оформити субсидію у серпні 2026 року
Подати заяву та необхідні документи для оформлення житлової субсидії можна кількома способами:
- особисто звернувшись до Пенсійного фонду України;
- через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- надіславши документи поштою до органів Пенсійного фонду;
- скориставшись онлайн-сервісами на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
- за допомогою уповноважених представників органів місцевого самоврядування відповідних громад.
Чи можна отримати "повну" субсидію на неопалювальний сезон, якщо подати заяву у серпні
Щоб виплати на неопалювальний період призначили з початку сезону — з 1 травня, звернутися із заявою потрібно було до 1 липня. Якщо ж документи подати у серпні, допомогу призначать уже з місяця звернення.
Раніше Новини.LIVE писали, що субсидію рахують з урахуванням усіх людей, які офіційно прописані в оселі. Якщо хтось виписався і зареєструвався за новою адресою, склад домогосподарства змінюється. Через це суму субсидії можуть переглянути.
Також Новини.LIVE розповідали, що учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на оплату комунальних послуг. Вона діє не лише для ветерана, а й для деяких членів його родини. Але компенсацію нараховують лише в межах встановлених норм.
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