Чи можна продати квартиру з переплануванням: ризики для покупця та продавця

Ключ від квартири, люди у нотаріуса, чоловік вивчає план квартири. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Перепланування часто робить квартиру більш сучасною та зручною для життя. Проте під час продажу саме такі зміни нерідко стають причиною затягування угоди або навіть відмови покупця.

Про це розповіли фахівці агентства нерухомості PerfectTeam, передають Новини.LIVE.

Чи можна продати квартиру після перепланування

Продати квартиру, в якій проводилося перепланування, можна. Однак успішність угоди багато в чому залежить від того, які саме роботи були виконані та чи оформлені вони належним чином.

Якщо зміни не зачіпали несучі конструкції, інженерні мережі або інші важливі елементи будинку, у більшості випадків достатньо провести технічну інвентаризацію та отримати оновлений технічний паспорт.

Якщо ж під час ремонту виконувалися роботи, які за законом потребують погодження, спочатку доведеться узаконити перепланування, а вже після цього укладати договір купівлі-продажу.

Щоб уникнути проблем під час оформлення угоди, краще заздалегідь переконатися, що всі документи відповідають фактичному стану квартири. Це допоможе прискорити продаж і підвищить довіру потенційних покупців.

Які роботи вважаються переплануванням

Переплануванням вважаються будь-які зміни внутрішнього планування житла, через які квартира перестає відповідати плану, зазначеному в технічному паспорті.

До найпоширеніших видів перепланування належать:

знесення або встановлення внутрішніх перегородок;

об'єднання кухні з вітальнею;

об'єднання чи поділ санвузла;

перенесення дверних прорізів;

зміна площі або конфігурації кімнат;

приєднання комори, гардеробної чи інших допоміжних приміщень.

Водночас не кожне перепланування потребує отримання спеціальних дозволів. Проте якщо зміни вплинули на план квартири, вони мають бути відображені в технічній документації.

У яких випадках перепланування потрібно узаконювати

Частину ремонтних робіт власник може виконувати без спеціальних погоджень. Проте існують зміни, які можуть впливати на безпечність будинку або права інших мешканців, тому потребують офіційного оформлення.

Зазвичай узаконення необхідне, якщо під час ремонту проводилися:

роботи з несучими стінами;

перенесення або зміна інженерних комунікацій;

втручання у вентиляційні системи;

зміна конструктивних елементів будинку;

приєднання лоджії чи балкона зі зміною конструкцій;

інші роботи, для яких потрібна проєктна документація та погодження.

Якщо такі зміни не оформити, це може створити проблеми не лише під час продажу, а й при оформленні іпотеки чи державній реєстрації права власності.

Чи можна продати квартиру з неузаконеним переплануванням

Формально продати таку квартиру можливо. Однак на практиці це нерідко ускладнює проведення угоди.

Якщо технічний паспорт не відповідає фактичному плануванню житла, нотаріус може рекомендувати спочатку усунути ці невідповідності. Особливо ретельно такі квартири перевіряють банки, коли покупець оформлює іпотечний кредит. Для фінансової установи важливо, щоб характеристики нерухомості повністю відповідали офіційним документам.

Навіть якщо покупець погодиться придбати квартиру з неузаконеним переплануванням, він може вимагати суттєву знижку. Крім того, новому власнику, ймовірно, доведеться самостійно проходити процедуру оформлення документів уже після купівлі.

Які ризики виникають під час продажу квартири

Неузаконене перепланування може створити проблеми як для продавця, так і для покупця. Тому перед укладенням договору варто оцінити всі можливі наслідки.

Серед основних ризиків:

відмова банку у видачі іпотечного кредиту;

затримка або перенесення нотаріального оформлення;

необхідність виготовлення нового технічного паспорта;

додаткові витрати на оформлення документів;

зменшення ринкової вартості квартири;

відмова потенційних покупців від укладення угоди;

можливі штрафні санкції за самовільне втручання в конструктивні елементи будинку;

необхідність повернути окремі елементи квартири до первісного стану, якщо цього вимагатиме закон.

Щоб продаж пройшов без зайвих затримок, юристи радять ще до початку пошуку покупця перевірити документи на квартиру та, за потреби, узаконити всі зміни. Це допоможе уникнути додаткових витрат, пришвидшить оформлення угоди та зробить об'єкт привабливішим для потенційних покупців.

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