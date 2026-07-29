Чи дійсне радянське свідоцтво про народження в Україні: в Мін’юсті пояснили важливі нюанси
Свідоцтво про народження, яке було видане ще за часів СРСР, досі залишається чинним в Україні. Якщо документ у хорошому стані, всі записи добре читаються та містяться необхідні дані, міняти його лише через старий зразок не потрібно. Таким свідоцтвом можна користуватися нарівні з документами нового українського зразка.
Про те, в яких випадках українцям потрібно замінити видане в СРСР свідоцтво про народження, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на відповідь Міністерства юстиції України.
У яких випадках потрібне нове свідоцтво про народження
Оформлювати нове свідоцтво доведеться не через рік його видачі, а якщо виникли певні обставини. Наприклад, коли:
- свідоцтво загубилося;
- документ пошкоджений;
- записи неможливо прочитати;
- людина хоче отримати документ нового зразка;
- є інші підстави, визначені чинним законодавством.
Тобто спеціально міняти радянське свідоцтво не потрібно. Але якщо воно втрачене або настільки зіпсоване, що ним уже не можна скористатися, можна оформити новий документ.
Як в Україні отримати нове свідоцтво про народження
Щоб отримати нове свідоцтво про народження, потрібно звернутися до відділу ДРАЦС або подати заявку через онлайн-сервіс. Зазвичай для цього необхідно:
- заповнити заяву;
- сплатити державний збір;
- надати документ, що посвідчує особу;
- надати старе свідоцтво, якщо воно залишилося, але пошкоджене;
- за потреби додати інші документи.
Нове свідоцтво не означає, що народження реєструють ще раз. Воно видається на основі вже наявного актового запису і лише замінює попередній документ.
Раніше Новини.LIVE писали, що українцям, які користуються паспортом старого зразка у вигляді книжечки, не обов’язково оформлювати ID-картку. Документ залишається дійсним, якщо він у хорошому стані, фото вклеєні вчасно, а особисті дані не змінювалися. Але в окремих випадках такий паспорт все ж доведеться замінити.
Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році для купівлі деяких товарів покупцям потрібно пред’явити паспорт. Без документа, що підтверджує особу, продавати окремі категорії продукції не дозволяється. Це стосується не лише алкоголю та тютюнових виробів.
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