Чи дійсне радянське свідоцтво про народження в Україні: в Мін’юсті пояснили важливі нюанси

Що робити зі свідоцтвом про народження виданим в СРСР. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Жинкін Редактор економічних новин

Свідоцтво про народження, яке було видане ще за часів СРСР, досі залишається чинним в Україні. Якщо документ у хорошому стані, всі записи добре читаються та містяться необхідні дані, міняти його лише через старий зразок не потрібно. Таким свідоцтвом можна користуватися нарівні з документами нового українського зразка.

Про те, в яких випадках українцям потрібно замінити видане в СРСР свідоцтво про народження, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на відповідь Міністерства юстиції України.

У яких випадках потрібне нове свідоцтво про народження

Оформлювати нове свідоцтво доведеться не через рік його видачі, а якщо виникли певні обставини. Наприклад, коли:

свідоцтво загубилося;

документ пошкоджений;

записи неможливо прочитати;

людина хоче отримати документ нового зразка;

є інші підстави, визначені чинним законодавством.

Тобто спеціально міняти радянське свідоцтво не потрібно. Але якщо воно втрачене або настільки зіпсоване, що ним уже не можна скористатися, можна оформити новий документ.

Як в Україні отримати нове свідоцтво про народження

Щоб отримати нове свідоцтво про народження, потрібно звернутися до відділу ДРАЦС або подати заявку через онлайн-сервіс. Зазвичай для цього необхідно:

заповнити заяву;

сплатити державний збір;

надати документ, що посвідчує особу;

надати старе свідоцтво, якщо воно залишилося, але пошкоджене;

за потреби додати інші документи.

Нове свідоцтво не означає, що народження реєструють ще раз. Воно видається на основі вже наявного актового запису і лише замінює попередній документ.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям, які користуються паспортом старого зразка у вигляді книжечки, не обов’язково оформлювати ID-картку. Документ залишається дійсним, якщо він у хорошому стані, фото вклеєні вчасно, а особисті дані не змінювалися. Але в окремих випадках такий паспорт все ж доведеться замінити.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році для купівлі деяких товарів покупцям потрібно пред’явити паспорт. Без документа, що підтверджує особу, продавати окремі категорії продукції не дозволяється. Це стосується не лише алкоголю та тютюнових виробів.