Банківські пільги для військових: хто має право не платити кредити

Українські військовослужбовці, банківська картка в руці. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

В Україні військовослужбовці мають право на низку пільг та соціальних гарантій. Зокрема закон чітко забороняє банкам та МФО стягувати відсотки та штрафи за кредитами з бійців, які тримають фронт. Проте пільга не завжди "активується" автоматично.

Про те, хто з військових має право на пільгу за кредитами та як її оформити, розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua, передають Новини.LIVE.

Як працює кредитна пільга для військових

Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", мобілізовані, контрактники та УБД мають право на звільнення від: ​

сплати відсотків за користування кредитом;

штрафів та пені за прострочення платежів.

Крім того, колекторам заборонено взаємодіяти з військовослужбовцем та його родиною (йдеться про будь-які дзвінки, листи та погрози).

Для яких кредитів діє пільга

Пільга поширюється на споживчі кредити, готівкові позики та ліміти по кредитних картках. Водночас вона не працює для позик на купівлю:

житла (зокрема недобудованого);

авто (оформлені після 19.08.2022);

сонячних панелей/енергообладнання, де відсотки вже компенсує держава.

Фахівець наголосив, що на основний борг за позикою пільга не діє. Тобто тіло кредиту не списується. Його все одно доведеться повернути, але без жодних переплат, відсотків та штрафів, нарахованих з моменту початку служби.

Як "активувати" кредитну пільгу

Щоб не платити штрафи та пеню за кредитом, військовослужбовцю необхідно надати банку письмову заяву (можна через чат додатка чи email) та документи, які підтверджують факт служби. Для мобілізованих це військовий квиток із відміткою або довідка за формою 5 (про проходження служби).

Дружина/чоловік військовослужбовця може подати ці ж документи, додавши свідоцтво про шлюб, щоб пільгу поширили й на її/його позики.

Як діяти, якщо банк ігнорує заяву

Банк зобов'язаний зробити перерахунок та списати всі незаконно нараховані відсотки від дня призову військовослужбовця.

Якщо банк "вмикає дурня" або колектори продовжують обривати телефон, фахівець рекомендує звертатися зі скаргою безпосередньо до Національного банку України (НБУ).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ветерани та члени сімей загиблих захисників мають пільгу зі сплати земельного податку. Проте пільга діє не на усі ділянки, які є у власності. На одну особу встановлено чіткі ліміти щодо цільового призначення землі.

Також Новини.LIVE писали, що до окладів військовослужбовців додадуть по 10 000 грн. Проте доплата буде здійснюватися лише за певних умов. Система виплат побудована таким чином, щоб грошова винагорода відповідала реально виконаній роботі.