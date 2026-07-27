Банки в Україні закривають відділення: хто активно згортає свою діяльність

Відділення Ощадбанку, замок на дверях. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Банки скоротили мережу відділень в Україні за перше півріччя 2026 року. Найбільше закриттів припало на державні та великі комерційні банки, хоча окремі фінустанови, навпаки, продовжили розширювати свою присутність.

Про це пишуть Українські Новини, передають Новини.LIVE.

Як змінилася кількість відділень банків в Україні

Згідно зі звітом Нацбанку, протягом перших шести місяців 2026 року мережа банківських відділень в Україні скоротилася на 61 підрозділ. Якщо на початку року працювали 4 815 офісів діючих банків, то станом на 1 липня їх залишилося 4 754.

Найбільше відділень за цей період закрив Ощадбанк — мінус 16. Також скорочення відбулися у Райффайзен Банк, який припинив роботу 10 філій, ПриватБанк — вісім відділень, а Укрексімбанк і ТАСкомбанк закрили по п'ять підрозділів.

Водночас окремі банки продовжили розширювати мережу. Найактивніше нові офіси відкривав Акордбанк, який за пів року збільшив кількість відділень на шість. Ще три нові підрозділи відкрив МТБ Банк, а АСВІО Банк додав два відділення.

Попри зміни, розстановка лідерів за масштабами мережі залишилася незмінною. Найбільшу кількість відділень має Ощадбанк — 1 115. Друге місце займає ПриватБанк із 1 050 філіями. До першої четвірки також входять Райффайзен Банк із 282 відділеннями та ПУМБ, мережа якого налічує 220 підрозділів.

НБУ звернувся до банків

Національний банк України розіслав фінансовим установам нові рекомендації щодо проведення фінансового моніторингу. У документі регулятор доповнив перелік ознак, які можуть свідчити про діяльність так званих компаній-оболонок.

Зокрема, під підвищену увагу можуть потрапляти новостворені ФОПи та підприємства, а також бізнес, який тривалий час не здійснював господарської діяльності.

Серед факторів ризику НБУ називає:

невелику кількість працівників;

мінімальний статутний капітал;

поєднання функцій керівника і засновника в одній особі; невідповідності у відомостях про кінцевих бенефіціарів;

призначення на керівні посади дуже молодих або літніх осіб;

активну співпрацю з великою кількістю новостворених контрагентів.

Йдеться також про ситуації, коли офіційно задекларовані доходи є незначними, але через рахунки проходять багатомільйонні обороти. Загалом регулятор визначив 12 критеріїв, які банки мають враховувати під час оцінки ризиків клієнтів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що НБУ планує випустити багато монет до кінця 2026 року. Йдеться про пам’ятні та інвестиційні екземпляри. Через деякий час після введення в обіг монети з'являться в асортименті онлайн-магазину нумізматичних товарів від Нацбанку.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні з’явиться банкнота номіналом 2 000 гривень. Банки мають забезпечити безперебійну видачу нових грошей банкоматами та прийом купюр терміналами. Нацбанк встановив терміни для налаштування техніки фінансовими установами.