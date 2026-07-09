Знижки до 33% на курячі яйця: в яких супермаркетах шукати вигідні ціни українцям

Упаковка курячих яєць. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Єлизавета Супівська Редактор економічних новин

Споживачі в Україні можуть економити на продуктах харчування, відслідковуючи знижки. Яйця в супермаркетах коштують близько 50-60 грн за упаковку в середньому. Однак ціни інколи знижують для стимулювання активних покупок.

Сайт Новини.LIVE розповідає про актуальні знижки на курячі яйця в Україні станом на четвер, 9 липня.

Знижки на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 59,80-61,50 грн. Мінімальні ціни стартують від 47 грн. А зі знижками вдається купувати затребуваний продукт ще вигідніше.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини кількох популярних мереж супермаркетів в Україні та дізналися, які акційні пропозиції діють для покупців у четвер, 9 липня. Вартість упаковки яєць зі знижками така:

Варус — 39,90 грн замість 49,90 грн;

АТБ — 43,90 грн замість 47,90 грн;

Фора — 53,90 грн замість 63,40 грн.

Курячі яйця зі знижками у Варусі. Фото: скриншот

Додатково споживачі можуть заощаджувати кошти, обираючи в супермаркетах нефасовані яйця. Поштучний продукт апріорі коштує дешевше, ніж упакований. У Варусі пропонують знижку 33%, завдяки чому одне яйце можна взяти за 1,99 грн замість 2,99 грн. На продукт категорії С0 діє знижка 13%, тому ціна опустилася до 3,49 грн/шт. замість 3,99 грн.

Чому яйця в Україні подешевшали

Ще на початку весни 2026 року продукт коштував близько 70-80 грн за упаковку. Помірне зниження цін почалося орієнтовно у травні, що є стандартною ситуацією на споживчому ринку України. Цьому є кілька об’єктивних пояснень.

По-перше, взимку яйця завжди дорожчають з огляду на зменшення пропозиції. Кури в холодну пору несуться не настільки активно плюс виробникам доводиться більше витрачати на корм, електроенергію, логістику, зберігання тощо.

По-друге, з настанням літа на ринку з’являється продукт від дрібних місцевих фермерів. Вони повністю закривають потреби споживачів, що дозволяє збалансувати попит і пропозицію. Як результат, вартість яєць падає і тримається на низькому рівні приблизно до середини осені.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, коли в супермаркетах з’являється більше знижок на продукти. Магазини часто встановлюють акції ближче до вечора, оскільки необхідно звільнити місця на полицях для нових поставок. Це вигідний період для пошуку товарів зі зниженою ціною.

Також Новини.LIVE розповідали, що в супермаркеті Сільпо з’явилися візки зі штучним інтелектом. З їх допомогою споживачі можуть не стояти в черзі на касі. Система дозволяє оплачувати продукти через прив’язану до мобільного застосунку банківську картку.