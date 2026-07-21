За високими цінами ховаються великі витрати: чому фермери не поспішають садити лохину

Фермер збирає ягоди, лохина. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Висока ціна на лохину в Україні ще не означає високі заробітки для фермерів. Хоча ягода сьогодні коштує недешево, потрібно вкласти сотні тисяч гривень, щоб закласти навіть невелику плантацію. До того ж першого врожаю доведеться чекати не один рік.

Про це розповіла фермерка Тетяна Перевєдєнцева, передає Новини.LIVE.

За її словами, лохина має свої переваги. Вона довше зберігається, добре переносить перевезення, не так швидко псується, як, наприклад, малина. Тому і продавати її простіше, але є нюанси.

Чому лохина коштує так дорого

Найбільша проблема для фермерів — це величезні витрати на початку. Якщо для малини головне швидко зібрати й продати врожай, то у випадку з лохиною спочатку потрібно вкласти багато грошей.

"Ціна на лохину справді висока. І, на відміну від малини, вона краще зберігається, легше переносить транспортування, не так швидко псується, тому її простіше продавати. До того ж це інвестиція на багато років — один кущ може плодоносити десятиліттями за належного догляду. Але є й інший бік", — зазначила фермерка.

За її підрахунками, якщо закласти малинник на 30 сотках можна приблизно за 150–200 000 гривень, то на таку ж площу лохини знадобиться вже 300–400 000 гривень, а іноді й більше.

Ці витрати пов'язані з дорогими саджанцями, закупівлею кислого торфу, облаштуванням крапельного поливу, мульчуванням та підготовкою ґрунту.

Чому висока ціна не гарантує великого прибутку

Перед тим як почати заробляти, потрібно вкласти значні кошти, чекати кілька років до повноцінного плодоношення та постійно доглядати за насадженнями.

"За красивою картинкою "посадив і розбагатів" стоять великі вкладення, кілька років очікування врожаю і багато роботи", — підсумувала фермерка.

Саме тому, зазначає вона, бізнес на лохині виглядає простим лише на перший погляд.

Скільки коштує лохина в Україні

Вартість лохини залишається солідною. У роздріб ягода коштує від 150 до 350 гривень за кілограм, а при гуртових закупівлях — 120–250 гривень за кілограм. Вартість залежить від регіону, калібру ягоди та обсягів партії. Цього року лохина продається приблизно на 30–37% дорожче, ніж торік. Однією з головних причин стали весняні заморозки, які суттєво вплинули на врожай.

Найдешевше ягоду можна купити безпосередньо у фермерів або через онлайн-оголошення, де ціни починаються від 150–200 гривень за кілограм. У супермаркетах вартість вища. Наприклад, в АТБ упаковка 125 грамів коштує в середньому від 120 гривень, а в METRO кілограм лохини продають за 398–556 гривень.

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