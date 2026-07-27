В Україні хочуть жорстко карати за підробку ветпрепаратів: що приготували у Раді
В Україні хочуть жорсткіше боротися з підробленими ветеринарними препаратами. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за виробництво та продаж фальсифікованих ліків для тварин. Йдеться не лише про захист фермерів, а й про безпеку продуктів, які щодня потрапляють на стіл українців.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на члена парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука.
Чим небезпечні підроблені ветпрепарати
За словами депутата, проблема виходить далеко за межі аграрної галузі.
"Підробка ветеринарних препаратів — це не просто економічний злочин, а пряма загроза для здоров'я тварин, безпеки харчових продуктів, здоров'я кожного українця й загалом здоров'я нації", — наголосив Дмитро Соломчук.
Якщо фермер купує фальсифікований препарат, лікування може не дати жодного результату або навіть погіршити стан тварини. У результаті це впливає і на якість м'яса, молока, яєць та іншої продукції, яку споживають люди.
Через підробки фермери втрачають гроші
Фальсифіковані препарати б'ють і по гаманцю аграріїв. Люди витрачають кошти на ліки, які не працюють, а потім змушені знову купувати препарати та повторно лікувати тварин. Крім того, від цього страждають і чесні виробники ветеринарних препаратів. Вони не можуть конкурувати з дешевими підробками, які продають за нижчими цінами.
"Легальний ринок повинен бути прозорим, а ті, хто свідомо заробляє на небезпечних підробках, мають нести відповідальність", — зазначив депутат.
Що пропонує новий законопроєкт
Законопроєкт №15413 передбачає суттєве посилення покарання за виробництво та продаж підроблених ветеринарних препаратів і їхніх діючих речовин.
Як пояснюють автори, нинішня відповідальність є недостатньою у порівнянні з наслідками від підробок. Тому пропонують зробити покарання значно жорсткішим, щоб виробляти та продавати фальсифікат стало невигідно.
Як карають за це в Європі
За словами Дмитра Соломчука, у країнах Європейського Союзу за підробку ветеринарних препаратів давно передбачена кримінальна відповідальність. У деяких країнах штрафи за такі порушення сягають від 400 до 600 тисяч євро.
Закон пов'язаний з євроінтеграцією
Депутат наголосив, що законопроєкт є частиною гармонізації українського законодавства з правилами ЄС.
"Цей законопроєкт відповідає євроінтеграції України. Ми гармонізуємо законодавство у сфері ветеринарної медицини з нормами ЄС. І боротьба з фальсифікованими ветеринарними препаратами є одним з необхідних елементів цієї загальної великої системи", — пояснив Соломчук.
За його словами, це також має підвищити довіру до української сільськогосподарської продукції як всередині країни, так і за її межами.
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