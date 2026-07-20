Українські фермери зможуть вигідніше купувати агротехніку: що змінилося у програмі компенсацій

Комбайн на полі, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українські фермери отримали більше можливостей придбати нову агротехніку і при цьому заощадити гроші. Уряд рекордно розширив програму компенсацій 25% вартості техніки. Сюди додали тисячі нових позицій і десятки українських виробників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Що змінилося у програмі

Після оновлення до програми входять 15 624 одиниці техніки та обладнання від 172 українських виробників. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва, це найбільше розширення з початку програми.

"Кожне оновлення збільшує вибір техніки для аграріїв та відкриває нові можливості збуту для українських машинобудівників", — зазначив він.

До програми приєдналися нові виробники

До програми долучилися ще 25 нових підприємств, а кількість доступної техніки збільшилася майже на 2 тисячі позицій. Також у програмі залишаються ще 147 виробників, які були включені до неї раніше. Для них підтвердили понад 13,6 тисячі найменувань техніки та обладнання.

Які підприємства розширили асортимент

Окрім нових учасників, 48 виробників додали ще 994 нові моделі техніки.

Найбільше новинок представили:

Карлівський машинобудівний завод — 353 моделі;

"АГРО ПРОМ СФЕРА" — 106;

"ОЛИС" — 73;

"Агромаш-Калина" — 70;

"АГРОКУБ" — 43;

"Профі Стан" — 37.

Як фермерам отримати компенсацію

Програма поширюється на техніку, у якій частка українських матеріалів і комплектуючих становить не менше 60%. Для окремих видів техніки, зокрема тракторів, комбайнів, самохідних обприскувачів і зерновозів, діють додаткові вимоги.

Щоб отримати компенсацію, потрібно:

обрати техніку з офіційного переліку Мінекономіки;

придбати її у виробника або офіційного дилера;

подати заявку через один із уповноважених банків.

Яка компенсація для прифронтових регіонів

Для господарств, які працюють у прифронтових областях, діють особливі пільгові умови. Якщо 80% і більше земель підприємства знаходяться на територіях бойових дій, держава компенсує вже 40% вартості української техніки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що може завадити українцям безкоштовно отримати земельну ділянку. Верховний Суд наголосив, що передача землі у приватну власність може бути скасована, якщо за відповідне рішення місцевої ради не вистачило хоча б одного голосу. У такому разі рішення вважається неприйнятим, а земельну ділянку повернуть громаді.

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