Українська земля зростає в ціні: які області стали найдорожчими

Поле, засіяне пшеницею, гривні на столі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вікторія Ілюхіна Редактор економічних новин

Вартість сільськогосподарської землі в Україні продовжує зростати. У 2026 році середня ціна одного гектара досягла 75,1 тис. грн, що на 26% більше, ніж роком раніше. Водночас за середніми показниками приховується значна різниця між регіонами — в окремих областях земля коштує майже в чотири рази дорожче, ніж в інших.

Про це повідомляє видання "Агробізнес Сьогодні", передають Новини.LIVE.

Як змінюється вартість землі в Україні

Зростання цін на ринку сільськогосподарських земель триває безперервно:

у 2024 році середня вартість гектара становила 47,3 тис. грн;

у 2025 році — 61,8 тис. грн;

у 2026 році — вже 75,1 тис. грн.

Від моменту відкриття ринку землі українці уклали понад 501,6 тис. договорів купівлі-продажу. Загальна площа проданих ділянок сягнула 977,2 тис. гектарів, а сума всіх угод — майже 49,7 млрд грн.

Де земля найдорожча та найдешевша

Найвищі ціни сьогодні фіксують у західних і центральних регіонах країни. До областей із найдорожчою землею належать:

Івано-Франківська — 179,6 тис. грн за гектар;

Київська — 178,2 тис. грн;

Львівська — 153,4 тис. грн;

Тернопільська — 120 тис. грн;

Вінницька — 93,4 тис. грн.

Натомість у прифронтових та південних областях вартість землі залишається значно нижчою:

Донецька — 30,7 тис. грн за гектар;

Херсонська — 38,5 тис. грн;

Миколаївська — 44,1 тис. грн;

Дніпропетровська — 46,5 тис. грн;

Одеська — 47,8 тис. грн.

Таким чином, різниця між найдорожчими та найдешевшими регіонами вимірюється десятками тисяч гривень. Наприклад, гектар на Івано-Франківщині коштує майже в чотири рази дорожче, ніж в Одеській області, яка традиційно вважається одним із головних аграрних регіонів країни.

Чому ціни настільки різняться

Якщо раніше ключовим фактором була якість ґрунтів, то тепер вирішальне значення має безпекова ситуація.

На вартість землі найбільше впливають:

віддаленість від зони бойових дій;

ризик ракетних і артилерійських обстрілів;

наявність замінованих територій;

можливості логістики;

стабільність роботи портової інфраструктури.

Саме тому менш родючі землі у відносно безпечних регіонах сьогодні оцінюються значно дорожче, ніж високоякісні чорноземи поблизу фронту.

У яких областях найактивніше купують землю

Найбільшу кількість угод у 2026 році укладають переважно в центральній та північній частині країни. Лідером стала Вінницька область, де від початку року оформили 3 416 договорів купівлі-продажу.

До регіонів із найбільшою активністю покупців також належать Чернігівська, Сумська, Полтавська та Хмельницька області.

Експерти пояснюють таку тенденцію тим, що інвестори дедалі частіше обирають території з нижчими воєнними ризиками, навіть якщо земля там коштує дорожче.

Від чого залежатимуть ціни надалі

Для власників земельних ділянок у південних регіонах нинішня ситуація означає, що ринкова вартість їхніх активів значною мірою залежатиме від покращення безпекової ситуації. На ціни можуть вплинути подальше розмінування територій, відновлення логістичних маршрутів та повноцінна робота чорноморських портів.

Попри війну, сільськогосподарська земля залишається одним із найважливіших інвестиційних активів. Однак сьогодні її ринкову ціну визначає не лише родючість ґрунтів, а й рівень безпеки регіону.

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