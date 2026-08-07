Стрибок до 302 доларів за тонну: як брак української кукурудзи розганяє ціни в Туреччині

Кукурудза, порт. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Рекордний урожай пшениці та ячменю поки не допомагає Туреччині відновити повноцінний експорт зерна за кордон. Через надто високі ціни місцева пшениця виявилася неконкурентною для іноземних покупців. Водночас на кормовому ринку країни наростає дефіцит через проблеми з доставкою кукурудзи та висівок з України.

Про причини та прогнози розповіли в LATIFUNDIST, передають Новини.LIVE.

Чому кукурудза так дорожчає

Станом на початок серпня ціни на кукурудзу на біржі Коньї вже сягнули 302 долари за тонну. Це більше на 34 долари, ніж минулого місяця.

Причини активного росту ціни:

Через брак українського зерна. Зупинка роботи портів Одеси фактично припинилися, а торгівля обмежена лише дрібними партіями. Впроваджені високі мита. 31 липня завершилася дія пільгової квоти, тому мито на імпорт кукурудзи стрибнуло з 5% одразу до 130%. Нижчий за очікування врожай. Місцеве збирання на півдні оцінюють у 6 мільйонів тонн. За прогнозами експертів мало бути 7,1 мільйон тонн.

Фахівці припускають, що дефіцит пропозиції зберігатиметься ще 1-2 тижні до масового збору. Проте ціни залишатимуться високими навіть після надходження нового врожаю.

Рекордний врожай пшениці та ячменю неприбутковий

Збирання зерна у Туреччині вже практично завершилося. Місцеві оператори оцінюють урожай ячменю на рекордні 10 мільйонів тонн. Пшениці — до 25 мільйонів тонн.

Попри те, що з кінця липня турецька державна зернова рада знову дозволила експорт пшениці, торгівля не рухається. До цього експорт був заблокований із березня 2025 року.

Пропозиції турецького зерна з протеїном 12,5% виставляють по понад 340 доларів за тонну з урахуванням лише доставки зерна товару на танкер. Це занадто дорого для міжнародних покупців.

Ситуація з іншими зерновими культурами

За словами експертів, на турецькому ринку виник гострий дефіцит пшеничних висівок. Поставки з України та Росії припинилися, через що Турція змушена закуповувати зерно в Африці та Італії.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про проблему експорту фуражної кукурудзи через регулярні російські обстріли портів. Через активні атаки, дедалі більше перевізників відмовляються транспортувати український фураж до інших країн. Попит всередині ж країни на кукурудзу лишається низьким.

Також Новини.LIVE повідомляли про здорожчання гречки в серпні. Ціна може зрости ще до 5%. Експерти зазначають, що активний ріст цін пов'язаний з багатьма факторами.