Спека випалює поля Європи: що загрожує врожаю зерна і цінам

Посуха на полях, зерно в руках. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Європейські фермери цього року можуть зібрати один із найгірших врожаїв зерна за останні десятиліття. Рекордна спека, яка накрила континент, та подорожчання пального й добрив боляче вдарила по аграріям. Через це вже почали зростати світові ціни на зерно

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Як може скоротитися врожай зерна

За даними експертів, цього року країни Євросоюзу можуть зібрати на 9% менше зернових, ніж торік. Це майже 23,4 мільйони тонн втрат.

При цьому британський аналітичний центр Energy and Climate Intelligence Unit підрахував, що лише одна червнева хвиля спеки коштувала європейським фермерам близько 2 мільярди євро недоотриманої виручки.

Що зараз відбувається з цінами

Ринок швидко відреагував на прогнози щодо врожаю. Ціни на пшеницю на біржі в Парижі цього місяця підскочили приблизно на 20%, а кукурудза подорожчала ще на 10%.

Які країни постраждали найбільше

Найскладніша ситуація склалася у Франції, яка є найбільшим виробником зерна в ЄС. Вона пережила три хвилі спеки поспіль. Через це врожай кукурудзи може впасти до найнижчого рівня з 1990 року — аграрії ризикують втратити майже третину врожаю.

Пшениці також зберуть менше — приблизно на 8%, хоча її якість і вміст білка залишаються високими.

У Німеччині через спеку зерно дозріло раніше, ніж зазвичай. Через це врожай озимої пшениці може скоротитися на 12%. У Польщі врожайність пшениці прогнозують приблизно на 20% нижчою, ніж торік. Водночас вона залишиться на рівні середніх багаторічних показників.

Де проблем не відчують

Не всюди ситуація критична. У Румунії завдяки достатній кількості дощів очікують один із найкращих урожаїв пшениці, ячменю та ріпаку за всю історію.

Болгарія також розраховує на рекордний урожай пшениці. Щоправда, через менше використання азотних добрив вміст білка в зерні буде нижчим за норму.

Вплинула не тільки погода

Крім спеки, ситуацію ускладнив і конфлікт на Близькому Сході. Через нього подорожчали пальне та добрива, тому багато фермерів скоротили площі посівів. Також на ринок впливають проблеми із судноплавством у Чорному морі та кліматичне явище Ель-Ніньйо.

Європейські фермери втрачають не лише зерно

Французькі виробники овочів попереджають про можливий дефіцит через значні втрати врожаю у відкритому грунті. Найбільше постраждали посіви цибулі, часнику, моркви та салату, а в окремих сегментах втрати можуть сягнути до 50% річного виробництва. Через нестачу врожаю фермерські господарства ризикують втратити десятки мільйонів євро, а частина підприємств може припинити роботу.

Додаткові проблеми принесла нестача води для зрошення, що ускладнює висадження нових культур і посилює ризики для наступних урожаїв. Тому французькі виробники звернулися до торговельних мереж із проханням тимчасово пом’якшити вимоги до зовнішнього вигляду овочів, аби допустити до продажу продукцію з незначними косметичними дефектами.

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Також Новини.LIVE писали, що добрива для аграріїв можуть почати дорожчати через ситуацію на світовому ринку. Запаси в Україні поки залишаються достатніми, однак через ризики на Близькому Сході та зростання витрат на логістику ціни можуть піти вгору. Експерти радять не відкладати закупівлі, оскільки період вигідних цін може швидко завершитися.