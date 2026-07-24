Овочі, зерно та хліб: як подорожчання пального вплине на ціни

Продавчиня овочів, люди на ринку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Бензин і дизель дорожчають, тож українці вже хвилюються, чи не потягнуть вони за собою ціни на продукти. Аграрії пояснюють, що деякий вплив буде, але є набагато важливіші фактори, які формують вартість овочів, зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Як з'ясувала журналістка Новини.LIVE Марта Байдака в інтерв’ю з директоркою департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Людмилою Гончаренко, саме пальне не стане головною причиною подорожчання.

Як пальне впливає на роботу аграріїв

За її словами, найбільше аграрії витрачають на мінеральні добрива, засоби захисту рослин і насіння. Тим часом дорожче пальне збільшить витрати на доставку, перевезення та переробку продукції. Через це продукти згодом можуть трохи зрости в ціні.

Також експерти нагадують, що під час жнив закупівельні ціни на зерно традиційно знижуються, адже на ринку з'являється багато нового врожаю. Після завершення збиральної кампанії ціни зазвичай повертаються до більш стабільного рівня.

Якою буде ситуація з овочами

На Львівщині цього року очікують достатній урожай овочів, щоб повністю забезпечити потреби області. За словами Людмили Гончаренко, площі під овочевими культурами навіть трохи збільшили. Крім звичних культур, фермери почали більше вирощувати цибулю, зелень і спаржу.

Що стосується цін, то рання картопля та цибуля зараз коштують дешевше, ніж торік. Натомість морква, буряк і капуста трохи подорожчали.

Загалом у Львівській ОВА прогнозують, що ситуація як із овочами, так і з урожаєм зернових та олійних культур цього року залишатиметься стабільною.

Чи вистачить Україні зерна

Загалом в Україні цього року очікують урожай зернових та олійних культур на рівні понад 80 мільйонів тонн, що приблизно відповідає показникам минулого сезону. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, такого обсягу достатньо для повного забезпечення внутрішніх потреб країни, а продовольча безпека залишається стабільною навіть в умовах повномасштабної війни.

Водночас ключовим викликом для аграрного сектору залишається експорт. Саме можливість безперешкодно продавати українське зерно та олійні культури на світових ринках визначатиме фінансові результати галузі. За словами Марчука, щороку аграрний експорт приносить Україні понад 22 мільярдів доларів валютної виручки, яка підтримує економіку, наповнює державний бюджет і забезпечує фінансування оборонних потреб.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ціни на ріпак. Через ускладнення експорту трейдери знизили закупівельні ціни, хоча на світових біржах ця культура, навпаки, дорожчає через зростання вартості нафти та підвищений попит на біопаливо.

Також Новини.LIVE писали, що попри скорочення обсягів експорту, український мед приносить більше валютної виручки завдяки зростанню світових цін. Додатковим стимулом для галузі стало рішення Європейського Союзу суттєво збільшити безмитну квоту на імпорт українського меду у 2026–2028 роках.