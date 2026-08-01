Овочі та зерно на українському ринку: що буде з цінами через дорожчання пального

Жінка тримає в руках хліб, овочі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Матвій Кулак редактор економічних новин

Ціни на бензин і дизель зростають майже щодня. Багато хто побоюється, що це вдарить і по цінах у магазинах. Проте пальне — далеко не головний чинник подорожчання цін на продукти.

Про це повідомляють agronews.ua, передають Новини.LIVE.

Що насправді впливає на ціну продуктів

За словами експертів, найбільше на собівартість сільгосппродукції впливають добрива, насіння та засоби захисту рослин. Дороге паливо, звісно, трохи може підняти витрати на логістику. А саме на доставку, транспортування, зберігання та переробку врожаю. Через це окремі продукти можуть поступово й незначно подорожчати, але масштабного стрибка цін лише через пальне очікувати не варто.

Як справи з урожаєм овочів

Тут дуже хороші новини. Цього року очікують достатній урожай овочів, якого вистачить, щоб повністю забезпечити потреби регіонів. Навіть більше — аграрії тільки набирають темп. Зараз активно вирощують не лише традиційні картоплю чи моркву, а ще цибулю, зелень і, навіть, спаржу. Це має тримати ситуацію з цінами на ринку стабільною.

Проте ціни на овочі поки різняться залежно від культури. Рання картопля та цибуля коштують дешевше, ніж торік у цей самий період. А от морква, буряк і капуста трохи подорожчали. У Львівській обласній військовій адміністрації прогнозують, що серйозних потрясінь на овочевому ринку цього сезону не буде.

Чому подешевшало зерно

З цінами на зерно ситуація звичайна для цієї пори року. Під час жнив закупівельні ціни традиційно падають. На ринок одразу надходить багато нового врожаю. Відповідно, пропозиція перевищує попит. Після завершення збирання врожаю ринок зазвичай стабілізується, а ціни повертаються до звичних сезонних показників.

За прогнозами, цього року Україна збере понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Це майже стільки ж, скільки й торік.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому українцям не варто одразу прощатись з простроченою їжою. Сплив терміну придатності ще не означає, що продукт вже небезпечнийжл вживання. Експерти радять звертати увагу на упаковку продукції і що на них зазначено.

Також Новини.LIVE попередили українців про можливий дефіцит молочної продукції. Ситуація ускладнюється тим, що українські фермери скорочують поголів'я корів, від чого стає дедалі менше молока. Зовсім скоро на полицях українських супермаркетів можуть з'явитись імпортні товари з-за кордону.